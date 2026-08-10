El "Taxus Medio Ambiente", líder al término de la Semana Asturiana de Vela

El "Taxus Medio Ambiente", barco patroneado por José Rábano Carretero, resultó el ganador absoluto de las pruebas de la Semana Asturiana de la Vela tras las dos regatas celebradas ayer, como colofón. El "Bullbox" de Jesús Manuel Martínez y el GSI" de Fernando Alonso completan el podio de unas jornadas que han consolidado la costa asturiana como escenario ideal para los deportes náuticos.

Algunos de los participantes, durante las regatas de ayer en la bahía de Gijón. | IEVGEN GENSIUROVSKYI

Al contrario de lo sucedido en la jornada del sábado, la estabilidad fue la nota predominante de las pruebas del domingo, desarrolladas con viento predominantemente del noroeste y una intensidad de entre 6 y 8 nudos, con rachas que alcanzaron los 12 nudos. Las embarcaciones ofrecieron un gran espectáculo y una competición muy igualada.

Tras el mencionado podio provisional se sitúan el "Marichu" de Javier Llaneza, "Pileje Thelonious", de Jon Garai; "Tamborilero", de Bruno González-Manjoya; "Espada", de José Rábano; "Gin&Tonic", de Luis Fernando Sanz; "El Pendo", de Ricardo Reguilón; "Ita Dos", de Pedro José Fernández-Guerra; "Holoceno", de Vicente Carballido; "El Gayu", de Javier Mayora; "Idus", de Juan Manuel Quevedo; "Andarax BI", de Jose Portularrume; "Brutus Novilis", de José María Fernández; "Bahía de Gijón", de Marcos Fernández; "Nanu", de Marcelino García; "Gavilueto", de Antonio Valdeón; "Cándida", de David Alonso, y "Mambo", de José Enrique García.

En la clase Crucero, el podio ahora mismo lo encabeza el "Gin&Tonic", seguido del "Ita Dos" y del "Holoceno".

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La última jornada de la Semana Asturiana de Vela se completó con la disputa de la regata de monotipos 595, que se celebró con unas condiciones similares, con vientos del noroeste e intensidades de entre 6 7 8 nudos con rachas próximas a los 12. En esta modalidad la clasificación final dejó como vencedor a Alfonso Vallejo, con el segundo puesto para Roberto González y el tercero para Simon Scullon.