El "Taxus Medio Ambiente", líder al término de la Semana Asturiana de Vela
La estabilidad del viento marcó la última jornada, con dos regatas en la bahía de Gijón más la prueba de monotipos, que ganó Alfonso Vallejo
El "Taxus Medio Ambiente", barco patroneado por José Rábano Carretero, resultó el ganador absoluto de las pruebas de la Semana Asturiana de la Vela tras las dos regatas celebradas ayer, como colofón. El "Bullbox" de Jesús Manuel Martínez y el GSI" de Fernando Alonso completan el podio de unas jornadas que han consolidado la costa asturiana como escenario ideal para los deportes náuticos.
Al contrario de lo sucedido en la jornada del sábado, la estabilidad fue la nota predominante de las pruebas del domingo, desarrolladas con viento predominantemente del noroeste y una intensidad de entre 6 y 8 nudos, con rachas que alcanzaron los 12 nudos. Las embarcaciones ofrecieron un gran espectáculo y una competición muy igualada.
Tras el mencionado podio provisional se sitúan el "Marichu" de Javier Llaneza, "Pileje Thelonious", de Jon Garai; "Tamborilero", de Bruno González-Manjoya; "Espada", de José Rábano; "Gin&Tonic", de Luis Fernando Sanz; "El Pendo", de Ricardo Reguilón; "Ita Dos", de Pedro José Fernández-Guerra; "Holoceno", de Vicente Carballido; "El Gayu", de Javier Mayora; "Idus", de Juan Manuel Quevedo; "Andarax BI", de Jose Portularrume; "Brutus Novilis", de José María Fernández; "Bahía de Gijón", de Marcos Fernández; "Nanu", de Marcelino García; "Gavilueto", de Antonio Valdeón; "Cándida", de David Alonso, y "Mambo", de José Enrique García.
En la clase Crucero, el podio ahora mismo lo encabeza el "Gin&Tonic", seguido del "Ita Dos" y del "Holoceno".
La última jornada de la Semana Asturiana de Vela se completó con la disputa de la regata de monotipos 595, que se celebró con unas condiciones similares, con vientos del noroeste e intensidades de entre 6 7 8 nudos con rachas próximas a los 12. En esta modalidad la clasificación final dejó como vencedor a Alfonso Vallejo, con el segundo puesto para Roberto González y el tercero para Simon Scullon.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente robot de cocina más barato del mercado: consigue un resultado óptimo de amasado y mezcla
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de muebles de camping más barato del mercado: con múltiples posibilidades para disfrutar de actividades al aire libre
- Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
- La Consejería de Salud cifra en 25 el número de personas afectadas por el brote de salmonelosis en un local de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso de estilo vintage más barata del mercado: prepara cafés como en una cafetería
- La agente asesinada en Llanes pidió una orden de alejamiento y de protección en diciembre, pero se la denegaron: no se tuvieron en cuenta los antecedentes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador de mano 2 en 1 más barato del mercado: ideal para casa pequeñas
- Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína