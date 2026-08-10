El XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, listo para arrancar: “Es un clásico del verano asturiano”

Todo listo para el arranque del XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, cuya presentación oficial se realizó en el campo gijonés de La Llorea en el día de ayer. Un “clásico del verano gijonés” que un año más volverá a contar con un elevado número de participantes, así como jugadores de mucha calidad que tratarán de imponerse y ganar alguno de los jugosos premios que hay en juego. “Es el buque insignia de las pruebas de golf municipales. Van más de 30 años y es el que cuenta con más participación”, reconoce Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón.

El edil quiso destacar que “todos los abonados de golf municipal y los que no lo son están esperando este torneo con muchísimas ganas” y también mostró su orgullo porque el Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja se dispute en Gijón una edición más. “Muchos turistas y personas de fuera tienen ganas de disputar esta competición y eso nos viene muy bien en ese sentido porque nos sirve como piedra de toque para que valoren el estado del campo y cómo tenemos el mantenimiento”, confiesa. “Para nosotros es un doble honor: primero que venga tanta gente a participar y que se diviertan. Esto es bienestar al aire libre”, finaliza.

Por su parte, Arturo Zarauza, director deportivo del campo de golf de La Llorea, valoró muy positivamente esta prueba de referencia en Asturias. “La edición de este año se presenta con un buen pronóstico de tiempo, que es muy importante para la comodidad y el confort de los jugadores en el campo”. Gracias a esa buena previsión, el dirigente calcula que habrá un elevado número de participantes. “Viendo cómo avanza el ritmo de inscripciones, calculo que va a ser la mayor participación en la década de 2020. Rondaremos los 550 jugadores”, explica.

Además, esta edición cuenta con la particularidad de que habrá el eclipse de sol, uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. Este podría afectar a la participación de ese día, pero no a los jugadores. “Ese día hay menos gente inscrita porque la gente hace planes para verlo. Pero a la hora de la oscuridad esperamos que ya no haya gente en el campo”. En caso de que la competición se alargase en exceso, Zarauza asegura que “habría que parar la competición durante unos minutos”.

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De cara a esta edición tan poblada, Zarauza desgrana que “el 30% de los jugadores son de fuera de Asturias, gente que repite y que lleva muchos años jugando porque forma parte del verano gijonés” y asegura de forma rotunda que se, además de ser un clásico estival, es el campeonato “más multitudinario a 18 hoyos seguramente de España”. A lo largo de sus 32 ediciones han formado parte más de 15.000 jugadores y este año cientos de golfistas volverán a ofrecer su mejor nivel para luchar por el triunfo.