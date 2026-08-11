El Alimerka Oviedo Baloncesto ya tiene a sus doce guerreros: así queda configurada la plantilla

A falta de menos de una semana para volver a pisar el Palacio de los Deportes y así dar comienzo a la pretemporada, el Alimerka Oviedo Baloncesto ha dado uno de sus últimos pasos en el mercado estival. El club carbayón ha llegado a un acuerdo con el Getafe, de Segunda FEB, para la cesión de Pablo Longarela, el único exterior que quedaba en el equipo de la temporada 25-26 (además de Jorge Arias). Así, la entidad da por cerrada la plantilla para la decimocuarta temporada consecutiva en Primera FEB.

El joven escolta madrileño realizará la pretemporada en Oviedo del 15 de agosto al 1 de septiembre y posteriormente se incorporará al Getafe, donde ambas partes esperan que disfrute de minutos y continuidad en la presente temporada. El curso anterior llegó a la capital del Principado procedente del Hestia Menorca en pleno proceso de recuperación por una grave lesión y llegó a disputar doce encuentros. Con este último movimiento de salida, el Oviedo Baloncesto da por cerrado, si no se produce ninguna novedad inesperada, un verano con mucho movimiento en las oficinas. El técnico, Javi Rodríguez, tendrá a su disposición un plantel de doce jugadores muy renovado y que, según el club, "apuesta por la verticalidad, versatilidad y energía en todas sus líneas".

Además de la salida de Longarela, ha habido numerosos cambios en el plantel, empezando por la salida del director deportivo, Íñigo de la Villa, y del entrenador ayudante, Mikel Ereño. En cuanto a los jugadores, abandonaron el OCB piezas clave como Dan Duscak, Marques Townes, Raúl Lobaco, Calvin Hermanson, Greg Parham, Robert Cosialls, Alonso Faure y Fede Copes. Pero han llegado numerosos refuerzos.

Los que continúan de la temporada pasada son Jorge Arias, Francis Nwaokorie y Daniil Shelist. El resto, nuevas incorporaciones, la mayoría del mercado extranjero y todos ellos destacando por la juventud, con una media de edad de 26 años. Los fichajes que llegan para aportar calidad a la línea exterior comienzan con Brycen Goodine, que regresa tras su escaso periplo la temporada pasada, Zaire Williams o Danilo Brnovic; mientras que el juego estará liderado por Félix Terins y Pjay Smith. Como aleros llegan Danilo Brnovic y Sander Hollanders. Por su parte, Djigui Diarra competirá por un puesto en el pívot, y Mouha Barro y Broke Wisne reforzarán la parcela interior.

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Mientras tanto, la plantilla disfruta de sus últimos días de descanso antes de arrancar la pretemporada, fijada para el próximo lunes 17 de agosto en el pabellón ovetense. Ese mismo día realizarán las pertinentes pruebas médicas y físicas antes de ejercitarse sobre el Palacio. Doce días después, el 29 de agosto, el Alimerka Oviedo disputará su primer amistoso veraniego. Los ovetenses se desplazarán hasta Benavente para medirse al Ourense.