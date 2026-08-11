El arenal de San Lorenzo se llena de zancadas y estrellas en la Carrera Nocturna de Gijón: “Es una carrera súper divertida”

Cuando el sol se despide sobre la bahía y el Muro se llena de curiosos, el arenal gijonés se transforma en una pista de atletismo improvisada. Así ha vuelto a suceder este lunes con la trigésimo segunda edición de la Carrera Nocturna Playa de San Lorenzo, una cita que, edición tras edición, se ha convertido en una de las señas de identidad del verano deportivo en la ciudad.

Cerca de 950 corredores agotaron todas las plazas disponibles y se lanzaron a la arena poco después de las nueve de la noche, en un ambiente que mezclaba nervios de competición con el disfrute de correr con los pies casi rozando el mar.

Entre esos casi mil dorsales estaba el de Regina de Friera, que debutaba en esta prueba y salía exultante tras cruzar la meta: “Fue una carrera muy divertida”, resumía nada más terminar. Para ella, correr con la última luz del día añadía un aliciente especial: “Era la primera vez que corríamos y correr anocheciendo es toda una experiencia”. Lejos de conformarse, la corredora ya mira más allá: “Ahora voy a por media maratón”, avanzaba con la respiración todavía entrecortada.

Una imagen del podium / LNE

En la prueba absoluta femenina no hubo sorpresas de última hora: Jéssica López impuso su ritmo desde el disparo de salida y nunca cedió el mando, sellando una victoria que amplía su buena relación con las noches gijonesas, después de haberse impuesto también en el 10K Nocturno de la ciudad. Por detrás, Marina Guerra, campeona en 2024, tuvo que conformarse en esta ocasión con la segunda posición, mientras que el tercer cajón del podio fue para Marta García.

En categoría masculina, Juan Ojanguren volvió a demostrar por qué ya se hizo con el triunfo en 2023. El recorrido, de cinco kilómetros repartidos en dos vueltas al arenal, le vio marcar el paso desde los primeros metros, con Gonzalo Díaz como única sombra capaz de seguirle el ritmo durante buena parte de la prueba. Mario Ferreras, Iván Kuzmenko y Javier Amieva completaban un grupo perseguidor que trataba de no perder de vista a la cabeza.

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Antes de la prueba absoluta, la jornada arrancó con las carreras infantiles y juveniles, que congregaron a buena parte de la cantera atlética local. Javier Figaredo se impuso en la categoría masculina, por delante de Joel Velasco y Guillermo Gómez, mientras que Claudia García hizo lo propio en la femenina, escoltada por Marta Ceñal e Iria Domínguez.