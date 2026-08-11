Consulta aquí el orden de salida del segundo día de competición del XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja

Tras una primera jornada multitudinaria en el XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, en el que todas las inscripciones se agotaron y hubo 200 jugadores sobre el campo municipal de golf de La Llorea, ya se conoce el orden de salida de la segunda fecha, marcada para este miércoles 12 de agosto, en el que una vez más se espera una gran afluencia en las instalaciones gijonesas.

Para esta segunda cita, el horario de salida será una hora más tarde y los primeros golfistas en competir lo harán a partir de las 9:00 horas. Los primeros en salir serán Pedro Oria, Primitiva González, Francisco Bernardo y Ángel Fernández. Cada 10 minutos irán saliendo dos nuevas parejas, por lo que a las 9:10 horas será el turno de Javier Fraga, Luis Riesgo, Pablo García y Guil De Echevarría. La competición se extenderá durante toda la mañana y los últimos en competir serán Florinda Pérez, Miguel García, Fernando Álvarez y Zacarias Galo Sánchez -cuyo turno está programado para las 13:40 horas-, mientras que a las 13:50 horas harán lo propio Mª Isabel Álvarez y Jorge Placencia, que ayer habían arrancado como los primeros.

El tiempo máximo de juego será de cuatro horas y veinte minutos y el Comité de Competición va a estar controlando los tiempos de paso por los hoyos para ir publicándolos. En ese sentido, ninguna de las parejas estará aún jugando sobre el campo municipal de La Llorea una vez comience el eclipse solar, que dejará el planeta oscuro durante unos minutos.

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Tal y como ocurrió durante la primera jornada, la modalidad de competición por parejas será el greensome Stableford. Este formato se caracteriza porque en los tees de salida los dos jugadores de la pareja golpean la bola. Tras ese momento, la pareja elige cuál de las dos bolas decide jugar y, a partir de ahí, los dos jugadores se turnan para golpear esa bola hasta embocarla. Durante todos los días de competición esta será la modalidad utilizada y ganará la pareja que mejor rendimiento ofrezca durante los cuatro días de competición.