Así fue el épico triunfo de Diego Ruiloba en Lanzarote: "Fue un jarro de agua fría y no sabíamos cuál era el problema, pero sabía que podíamos ganar"

El triunfo logrado el sábado en Lanzarote en el Rally Isla de los Volcanes por la pareja asturiana formada por Diego Ruiloba y Ángel Vela, sobre el Ypsilon Rally2 HF Integrale del equipo Lancia Corse España que gestiona Sports&You, marca un antes y un después en la historia en competición de la marca italiana.

Es la primera victoria en su retorno a los rallies, la primera en tierra del Ypsilon, la más ajustada del Súper Campeonato y la que más similitudes tiene con otros deportes. Y, además, tras sufrir un bajón de rendimiento en el primer tramo cronometrado perdiendo 31,4 segundos.

Vencer por una décima de segundo es inédito en rallies. Trasladado a las carreras de circuitos es algo así como cuando un F1 gana y el segundo entra en meta algo más de medio coche por detrás, como cuando uno gana en las carreras de caballos por un cuerpo de diferencia.

El desenlace resultó épico tras pillar "una pájara" el motor. "Habíamos marcado el mejor crono en la calificación y sabíamos que podíamos ganar. Lo del motor y los más de 31 segundos perdidos fue un jarro de agua fría y además no sabía cuál era el problema" declaró un Ruiloba con el ánimo hundido y lágrimas en los ojos tras el varapalo.

Diego Ruiloba, pensativo, durante el Rally Isla de los Volcanes.

Ingenieros y técnicos localizaron el problema y Ruiloba comenzó la remontada logrando dos scratchs antes de irse a dormir el viernes. "Aún quedaban seis tramos el sábado y las cuentas nos daban que yendo al máximo podíamos remontar mucho, aunque dependía de lo que corriese López (Pepe, el líder)", decía el praviano.

Y López, piloto oficial de Hyundai, inició el día demostrando que iba a defenderse al máximo. Marcó el primer scratch del día y mandó a Ruiloba, que se levantó "perezoso", a 16,8 segundos. Pero llegó la esperada reacción del praviano, que se hizo con el mejor crono en los tramos 6, 7 y 8, lo que suponía disminuir las diferencias a solo 11,9 segundos y, además, sumar el tope de puntos en el TC Plus.

"Lograr los tres puntos del Plus nos dio ánimo, pero la diferencia aún era notable", puntualizaba Ruiloba. Así era, quedaban algo más de 18 kilómetros contra el crono para reducir los 11,9 segundos. Tenía que rodar más de 1,5 segundos por kilómetro más rápido que su rival y eso en los rallies de hoy día es una diferencia enorme.

Todo se complicaba. Pero "Rui" sacó su magia y le arrancó 7,4 segundos en solo 11,66 kilómetros al piloto del Hyundai i20N. Disponía de sólo 7,17 kilómetros para absorber los restantes 4,5 segundos que aún le separaban de López.

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Y lo logró. Ganó la última crono del día parando el reloj en 4,44,4. Detrás salía López, que hizo 4,49,0. Ruiloba ganaba por 1 décima de segundo y desde el techo del Lancia dio rienda suelta a su alegría sin poder ocultar la rabia y la tensión que llevaba dentro.