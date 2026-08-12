Bert y Laura Wiegel triunfan en la segunda jornada del XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja

Bert Wiegel y Laura Wiegel lograron la victoria en la segunda jornada del XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja. La pareja logró 46 puntos, con un hándicap de 11, lo que le permitió conseguir un ajustado triunfo ante Borja Díez y Pedro Alonso, quienes sumaron los mismos puntos, pero jugaron con un hándicap de 19. "Las sensaciones fueron muy buenas. Jugamos muy tranquilos y nos acompañó el tiempo porque no hay viento ni nada", expresaba la ganadora Wiegel, quien también destacó que "lo más complicado había sido el juego corto porque los greens están un poco lentos".

La segunda jornada de competición estuvo marcada por el eclipse solar que, aunque no se pudo ver como se esperaba en muchos puntos de Asturias, sí provocó que hubiera menos participantes que en el día inaugural y que los jugadores terminasen más pronto. Tras los Wiegel y Díez y Alonso, la tercera posición la consiguieron Pablo Miguélez y David Miguélez con 45 puntos. En líneas generales, el nivel ofrecido por los golfistas volvió a ser alto, en un día nublado que ofreció una temperatura calurosa en La Llorea.

Ramón Fernández y Cristina Fernández siguen en lo más alto

Tras llegar al ecuador del torneo, Ramón Fernández y Cristina Fernández se mantienen en cabeza en la clasificación general, al sumar en la primera jornada 48 puntos, con un hándicap de 27. Al segundo puesto ascienden Laura y Bert Wiegel, acompañados de Borja Díez y Pedro Alonso y esos citados 46 puntos.

Además del buen rendimiento deportivo que están ofreciendo los jugadores que han pasado por La Llorea, también hay que destacar su solidaridad. En total, se han recaudado más de 650 euros con el reto "Golpes Solidarios" para ayudar a la pequeña Deva Díaz, quien sufre el síndrome de Angelman.

En el día de hoy se celebrará la tercera y penúltima jornada de competición, en la que volverá a haber una gran afluencia de jugadores sobre el campo municipal La Llorea. Consulta aquí el orden de salida para esta tercera jornada.

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Los primeros jugadores volverán a madrugar para comenzar a golpear la bola en las instalaciones gijonesas. A partir de las 8:30 horas saldrán desde el tee 1 Alejandro Cobiella, Juan Enrique Álvarez, Ricardo Riera y Francisco Vaciero. Cada 10 minutos irán saliendo dos nuevas parejas, por lo que a las 8:40 horas el turno será para Pilar Vaciero, Luis Vaciero, Diego Canga y María del Pilar Roza. La competición se alargará hasta bien entrada la tarde y los últimos participantes en salir lo harán a partir de las 15:30 horas. En ese instante comenzarán a jugar José Luis Marcilla, Juan José Grande, Sonsoles García y Alejandra Huici. Diez minutos más tarde harán lo propio Javier Neira y Elena Arias. De cara al día de hoy, una vez superado el eclipse, se espera una participación nuevamente multitudinaria en la que decenas de golfistas buscarán pasárselo bien y luchar por el triunfo.