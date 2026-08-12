Ya se conoce el orden de salida del tercer día de competición del XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja

El XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja llegó a su ecuador este miércoles, en un día marcado por el eclipse, que hizo que hubiese menos participantes que en la primera cita y que los golfistas acabasen la jornada más pronto. Este jueves 13 de agosto se celebrará la tercera y penúltima jornada de competición, en la que volverá a haber una gran afluencia de jugadores sobre el campo municipal La Llorea.

Los primeros jugadores volverán a madrugar para comenzar a golpear la bola en las instalaciones gijonesas. A partir de las 8:30 horas saldrán desde el tee 1 Alejandro Cobiella, Juan Enrique Álvarez, Ricardo Riera y Francisco Vaciero. Cada 10 minutos irán saliendo dos nuevas parejas, por lo que a las 8:40 horas el turno será para Pilar Vaciero, Luis Vaciero, Diego Canga y María del Pilar Roza. La competición se alargará hasta bien entrada la tarde y los últimos participantes en salir lo harán a partir de las 15:30 horas. En ese instante comenzarán a jugar José Luis Marcilla, Juan José Grande, Sonsoles García y Alejandra Huici. 10 minutos más tarde harán lo propio Javier Neira y Elena Arias.

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El tiempo máximo de juego será de cuatro horas y veinte minutos y el Comité de Competición va a estar controlando los tiempos de paso por los hoyos para ir publicándolos. Tal y como ocurrió durante las primeras jornadas, la modalidad de competición por parejas será el greensome Stableford. Este formato se caracteriza porque en los tees de salida los dos jugadores de la pareja golpean la bola. Tras ese momento, la pareja elige cuál de las dos bolas decide jugar y, a partir de ahí, los dos jugadores se turnan para golpear esa bola hasta embocarla. Durante todos los días de competición esta será la modalidad utilizada y ganará la pareja que mejor rendimiento ofrezca a lo largo del campeonato.