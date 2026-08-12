De Contrueces a Loznica en busca de la gloria: Aarón Santurio, preparado para noquear a sus rivales en el Europeo

Contrueces es un barrio de Gijón lleno de gente buena, humilde y trabajadora. Y el trabajo da sus frutos siempre. Por ello, desde esta semana su nombre viaja hasta Serbia pegado al de un chaval de 17 años que se ha propuesto devolverle al boxeo asturiano un protagonismo que llevaba tiempo sin tener. Aarón Santurio compite en el Campeonato de Europa Sub-19 de Loznica, la primera gran cita continental del calendario amateur, y lo hace como único púgil de Asturias en toda la convocatoria española.

"Represento el gimnasio gijonés Sanpar Box en el que me entrena mi padre, Andrés Santurio; a Asturias y a España, y voy a darlo todo en el ring", resume a LA NUEVA ESPAÑA, con esa mezcla de ambición y sencillez de quien lleva media vida entrenando para este momento.

Llegar hasta aquí le ha costado un mes entero de concentración (dos semanas en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y semana y media más ya en Serbia) y una convocatoria de la selección nacional, firmada por el seleccionador Rafael Lozano, que llegó tras el bronce logrado en mayo en Kutaisi (Georgia). Pero la selección, con ser importante, es solo la última parada de un camino que empezó mucho antes, y que tiene menos que ver con selecciones que con un padre, un hijo y un mismo sueño.

Nadie eligió el boxeo por Santurio, y tampoco hizo falta convencerle. "Al final, estar todos los días viendo a mi padre en el gimnasio y ver a la gente entrenar, pues obviamente no podía ser de otra manera: salí boxeador", cuenta, recordando aquellas tardes en las que acompañaba a su padre al gimnasio sin más plan que mirar. "Empecé a entrenar, me encantó, y desde ahí mi vida es el boxeo”.

Su padre, Andrés, no es solo quien lo llevó de niño al Sanpar Box: es quien sigue subido a su esquina, el que le entrena cada día. Esa mezcla de padre y entrenador a la vez podría ser complicada en cualquier otro deporte, pero en la familia Santurio se ha convertido en el motor de todo. "El boxeo es vida, tanto para mí como para mi padre. Lo vivimos de la misma manera, es nuestra forma de vivir, nuestra pasión", explica el joven boxeador. "Queremos llegar a todo lo alto, hacerlo juntos de la mano y conseguir todos los logros, todas las medallas y todos los campeonatos posibles”. Ese pensamiento es quizá lo que mejor explica por qué un chaval de 17 años ha llegado ya tan lejos.

Ese compromiso tiene un precio, y Santurio lo pagó pronto: dejó los estudios para poder entrenar a jornada completa. "Solo me dedico al boxeo", resume. La decisión no fue solo deportiva. Para él, subirse al ring es también una forma de gestionarse a sí mismo: "El boxeo me sirve mucho para poder canalizar mis emociones, ya que tengo un carácter muy fuerte. Me sirve para desahogarme, para vivir”.

Una confesión poco habitual en un chaval tan joven y que dice mucho de la relación que tiene con su deporte: no es solo competición y medallas, es también el sitio donde ordena lo que lleva dentro. El gimnasio, en ese sentido, ha sido a la vez escuela, terapia y proyecto de vida familiar.

De ese barrio humilde, de ese gimnasio y de esa relación con su padre sale también la actitud con la que Santurio afronta cada combate. Habla de sus rivales del Europeo, algunos de auténticas potencias del boxeo del Este, sin un ápice de complejo: "Tenemos mucha ambición los dos, al final somos de Gijón, pero no tenemos miedo a nadie, sea de Kazajistán, de Azerbaiyán... Me topo con los mejores rivales de los mejores países y no hay ningún tipo de problema”.

Detrás de esa confianza hay trabajo, mucho, y así lo reconoce él mismo: "Trabajamos mucho en el gimnasio, los golpes de poder, el sparring, la tecnificación, el físico. Así que no tengo ningún tipo de problema en enfrentarme con nadie”. Su palmarés lo respalda: tres veces campeón de España (dos por clubes y uno por autonomías), subcampeón nacional junior en 2024 y, este mismo año, un bronce internacional en Kutaisi, que fue precisamente lo que le abrió la puerta a esta convocatoria europea.

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Mañana empieza de verdad el Europeo para Santurio, con un peso, el de 70 kilos, en el que se mide a lo mejor del continente. Sabe que en un campeonato de este nivel se puede ganar o perder, pero también sabe, y lo dice sin dramatismo, para qué ha hecho las maletas: "Vengo para intentar conseguir una medalla y llevarla con mucho orgullo a Gijón, representando el gimnasio, Asturias y España”. Contrueces, de momento, ya está pendiente del televisor.