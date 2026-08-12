Homenaje a los técnicos y periodistas asturianos mundialistas que "bordaron" la segunda estrella: "Somos los número uno"

Un reconocimiento sincero y sentido a la "asturianía" deportiva y comunicativa mundialista brindó este miércoles la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias (APDPA) a once técnicos y periodistas de la región que vivieron en primera persona, al otro lado del charco, la consecución de la segunda estrella nacional. Fue un acto, celebrado en Gijón, en el que se reivindicó el "alto nivel" de la prensa deportiva asturiana y en el que se mencionó la "espinita" de que ningún futbolista del Principado formara parte de la plantilla. No obstante, la "tierrina" estuvo muy bien representada.

Juanjo González, mano derecha del seleccionador Luis de la Fuente, los periodistas Juanma Castaño, Antón Meana, Edu Pidal y Nico Díaz y el creador de contenido Senén Morán recibieron la placa conmemorativa de rigor presencialmente. No pudieron acudir por distintos motivos los también homenajeados Óscar Celada, médico de la Selección, los periodistas Rodrigo Fáez y Andrés Rubio y Álvaro García y Borja Medio, miembros del departamento audiovisual de la Real Federación Española de Fútbol.

"Es un día especial y una satisfacción enorme organizar actos como este", subrayó Manfredo Álvarez, presidente de la APDPA, que aprovechó la ocasión para anunciar un nuevo socio de la entidad, el gijonés Eduardo Castelao. Poco a poco los agasajados salieron al estrado para recibir, llenos de orgullo y con una sonrisa de oreja a oreja, su placa. "Nos falta un jugador pero en prensa deportiva somos los número uno", proclamó Juanjo González, que destacó el "trabajo en equipo" como una de las claves del éxito de la Roja.

"Me presta mucho ver a compañeros de la profesión, a gente que estaba en mis inicios", afirmó Nico Díaz, de TVE, que confesó que "siempre sueñas con cubrir el Mundial". María Rendueles, vocal de la APDPA y periodista de LA NUEVA ESPAÑA, fue la encargada de dirigir el encuentro, que tuvo lugar en la terraza del bar Ocean. Antón Meana, de la "Cadena Ser", y pregonero de la Semana Grande de Gijón, agradeció el "cariño" que simboliza el premio y remarcó que "Gijón escucha la radio".

Edu Pidal, de "Onda Cero", ensalzó la "asturianía" que se generó en Estados Unidos durante la cita mundialista, mientras que Juanma Castaño, de la "Cadena Cope", tildó como "una pasada" haber vivido in situ los triunfos en las Eurocopas de 2008, 2012 y 2024 y los Mundiales de 2010 y 2026. "Pero es mucho más difícil trabajar cuando no se gana", sostuvo el asturiano, que evocó a sus comienzos, al programa radiofónico "Jóvenes y Campeones". "Me acuerdo de los partidos del Estudiantes, de La Braña...", comentó.

En nombre de Óscar Celada recogió la distinción Joaquín Alonso, relaciones institucionales e histórico sportinguista. "Sé lo que se trabaja desde atrás; lo que representáis y transmitís nos llena de satisfacción", señaló Alonso a los homenajeados. Senén Morán, por su lado, se mostró agradecido con "quienes me habéis acompañado en este camino" y ensalzó que el mundo del periodismo deportivo "está abierto a nuevas vertientes como las redes sociales".

Un título "emocionante y merecido"

"Fue un título emocionante y merecido", declaró José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, que vibró con la victoria española ante Francia en semifinales y expresó un deseo. "Que sigamos en buenas manos con esta representación de periodistas asturianos", apostilló. También reivindicó esta labor Manuela Ena, directora general de Actividad Física y Deporte. "Lo que no se cuenta no existe", indicó, antes de emplazar a los presentes al 3 de octubre, fecha en la que el Carlos Tartiere albergará el España - República Checa de la UEFA Nations League.

"Si hubiese una selección de prensa deportiva también habríamos ganado el Mundial", encomió Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, para poner el broche a una jornada de reconocimiento a los asturianos que, cada uno en su papel, bordaron la segunda estrella para el país.