Ramón y Cristina Fernández empiezan con fuerza en el XXXII Torneo de golf de de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja

Ramón Fernández López y Cristiana Fernández de la Vallina fueron los mejores en la primera jornada del XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja. Una primera cita multitudinaria, en la que todas las inscripciones se agotaron y hubo 200 jugadores sobre el campo municipal de golf La Llorea a lo largo de la jornada. Fernández López y Fernández de la Vallina se impusieron ayer tras completar una gran actuación, firmando su tarjeta con 48 puntos. El triunfo estuvo cimentado en su regularidad durante la mayoría de los hoyos y les convierte en los primeros líderes de la competición.

Tras Ramón y Cristina, Alberto Luis Rodríguez y Santiago Castañón fueron segundos al lograr 45 puntos. En tercer lugar finalizaron la jornada de ayer Mateo Muñiz y Manuel Joaquín González, con un punto menos que los anteriores. Con los mismos 44 puntos terminaron por detrás las parejas formadas por José Álvarez y Josué García, y Manuel Monteserin junto a José Manuel Piñera. En líneas generales, todos los jugadores ofrecieron un gran nivel en La Llorea y disfrutaron de una jornada soleada desde primera hora de la mañana.

Tras el éxito del primer día, ya se conoce el orden de salida de hoy, en el que una vez más se espera una gran afluencia en las instalaciones gijonesas. Para esta segunda cita, el horario de salida será una hora más tarde y los primeros golfistas en competir lo harán hoy a partir de las 9:00 horas. Los primeros en salir serán Pedro Oria, Primitiva González, Francisco Bernardo y Ángel Fernández. Cada 10 minutos irán saliendo dos nuevas parejas, por lo que a las 9:10 horas será el turno de Javier Fraga, Luis Riesgo, Pablo García y Guil De Echevarría. La competición se extenderá durante toda la mañana y los últimos en competir serán Florinda Pérez, Miguel García, Fernando Álvarez y Zacarias Galo Sánchez -cuyo turno está programado para las 13:40 horas-, mientras que a las 13:50 horas harán lo propio Mª Isabel Álvarez y Jorge Placencia, que ayer habían arrancado como los primeros.

El tiempo máximo de juego será de cuatro horas y veinte minutos y el Comité de Competición va a estar controlando los tiempos de paso por los hoyos para ir publicándolos. En ese sentido, ninguna de las parejas estará aún jugando sobre el campo municipal de La Llorea una vez comience el eclipse solar, que dejará el planeta oscuro durante unos minutos.

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Tal y como ocurrió durante la primera jornada, la modalidad de competición por parejas será el greensome Stableford. Este formato se caracteriza porque en los tees de salida los dos jugadores de la pareja golpean la bola. Tras ese momento, la pareja elige cuál de las dos bolas decide jugar y, a partir de ahí, los dos jugadores se turnan para golpear esa bola hasta embocarla. Durante todos los días de competición. Por lo pronto, Ramón Fernández y Cristina Fernández van en cabeza en una competición que se decidirá el próximo viernes 14 de agosto.