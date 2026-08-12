La XXII Subida Ciclista a La Peña convierte a Candamo en el epicentro de este deporte

La localidad de San Román de Candamo volvió a convertirse en el epicentro del ciclismo base con la celebración de la XXII Subida Ciclista a la Cueva de la Peña, una de las pruebas con mayor tradición del calendario asturiano para la categoría cadete.

La competición reunió a jóvenes promesas procedentes de distintos puntos del norte de España, que se enfrentaron a un exigente recorrido con final en la emblemática subida a la Cueva de la Peña, un desenlace que año tras año ofrece un gran espectáculo y suele decidir la victoria entre los mejores escaladores de la jornada.

Clasificación General –Guillermo García (Cambre-La Fuga) –Manuel García (Sidra Menéndez-Las Mestas) –Pedro Castro (Norinver) Montaña –Ariel Soto (Cambre-La Fuga) Meta volante –Ariel Soto (Cambre-La Fuga) 1º Asturiano –Manuel García (Sidra Menéndez-Las Mestas) 1º Joven –Manuel García (Sidra Menéndez-Las Mestas) Equipos –Cambre-La Fuga Categoría femenina –Vega Aldrei del Cambre-La Fuga –Mara Ruiz, del Clementina –Lara Fernández, del Cambre-La Fuga

La prueba reina se inició con un fuerte ritmo y fuertes ataques, llegando a la primera meta volante a Murias donde ganó Lucas Antuña, del Quesos La Peral. Posteriormente se produjo una escapada de 4 corredores que llegaría a meta formada por Guillermo García y Ariel soto (Cambre-La Fuga), Manuel García (sidra Menéndez-Las Mestas) y Pedro Castro (Norinver). Por detrás hubo otros intentos de fuga pero no llegaron a prosperar. Al final, el podium fue para Guillermo García (Cambre-La Fuga) primero, Manuel García (sidra Menéndez Las Mestas) segundo y Pedro castro (Norinver) tercero.

Ariel Soto (Cambre-La Fuga) ganó la montaña y las metas volante por delante de Lucas Antuña (Quesos La Peral). Manuel García (sidra Menéndez Las Mestas) quedó primer asturiano y primer joven. Por equipos ganó Cambre-La Fuga de Galicia, seguido de MMR de Asturias y Multihogar de Cantabria. La combatividad fue para Jorge Pérez (Quesos La Peral).

Por otro lado, en la categoría femenina la ganadora fue Vega Aldrei del Cambre-La Fuga, en segundo lugar Mara Ruiz, del Clementina y tercera Lara Fernández, del Cambre-La Fuga.