La XXII Subida Ciclista a La Peña convierte a Candamo en el epicentro de este deporte
La localidad de San Román de Candamo se convierte en el epicentro del ciclismo base con la celebración de la XXII Subida Ciclista a la Cueva de la Peña
L. L.
La localidad de San Román de Candamo volvió a convertirse en el epicentro del ciclismo base con la celebración de la XXII Subida Ciclista a la Cueva de la Peña, una de las pruebas con mayor tradición del calendario asturiano para la categoría cadete.
La competición reunió a jóvenes promesas procedentes de distintos puntos del norte de España, que se enfrentaron a un exigente recorrido con final en la emblemática subida a la Cueva de la Peña, un desenlace que año tras año ofrece un gran espectáculo y suele decidir la victoria entre los mejores escaladores de la jornada.
Clasificación
General
–Guillermo García (Cambre-La Fuga)
–Manuel García (Sidra Menéndez-Las Mestas)
–Pedro Castro (Norinver)
Montaña
–Ariel Soto (Cambre-La Fuga)
Meta volante
–Ariel Soto (Cambre-La Fuga)
1º Asturiano
–Manuel García (Sidra Menéndez-Las Mestas)
1º Joven
–Manuel García (Sidra Menéndez-Las Mestas)
Equipos
–Cambre-La Fuga
Categoría femenina
–Vega Aldrei del Cambre-La Fuga
–Mara Ruiz, del Clementina
–Lara Fernández, del Cambre-La Fuga
La prueba reina se inició con un fuerte ritmo y fuertes ataques, llegando a la primera meta volante a Murias donde ganó Lucas Antuña, del Quesos La Peral. Posteriormente se produjo una escapada de 4 corredores que llegaría a meta formada por Guillermo García y Ariel soto (Cambre-La Fuga), Manuel García (sidra Menéndez-Las Mestas) y Pedro Castro (Norinver). Por detrás hubo otros intentos de fuga pero no llegaron a prosperar. Al final, el podium fue para Guillermo García (Cambre-La Fuga) primero, Manuel García (sidra Menéndez Las Mestas) segundo y Pedro castro (Norinver) tercero.
Ariel Soto (Cambre-La Fuga) ganó la montaña y las metas volante por delante de Lucas Antuña (Quesos La Peral). Manuel García (sidra Menéndez Las Mestas) quedó primer asturiano y primer joven. Por equipos ganó Cambre-La Fuga de Galicia, seguido de MMR de Asturias y Multihogar de Cantabria. La combatividad fue para Jorge Pérez (Quesos La Peral).
Por otro lado, en la categoría femenina la ganadora fue Vega Aldrei del Cambre-La Fuga, en segundo lugar Mara Ruiz, del Clementina y tercera Lara Fernández, del Cambre-La Fuga.
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