González y Rivero, los mejores en la tercera cita en el XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja

Gonzalo González y Borja Rivero fueron los golfistas más destacados en la tercera jornada del XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja. La pareja firmó 47 puntos en su tarjeta, con un hándicap de 29, y se impuso por delante de Guillermo Heredia y Mari Luz Gutiérrez, que jugando con un handicap de 14 lograron 46 puntos en su casillero.

La jornada de ayer volvió a contar con más participantes en el campo municipal de La Llorea y el nivel, como días atrás, volvió a ser muy alto. En el tercer cajón del podio de ayer finalizaron Alejandro Álvarez y Juan Pastor, también con 46 puntos, pero con un hándicap de 23.

Tras los resultados de ayer, y con la última jornada de hoy pendiente, ya se empieza a dilucidar la clasificación general de la competición, en la que se mantiene en lo más alto Ramón Fernández y Cristina Fernández con su gran actuación durante el primer día, en el que sumaron 48 puntos, con un hándicap de 27. Donde sí hay novedades es en el segundo puesto, al que suben Gonzalo González y Borja Rivero, y en el tercero, en el que se colocan Guillermo Heredia y Mari Luz Gutiérrez.

Tras tres intensos días de competición, el XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja llega a su fin hoy, con la última jornada y posterior entrega de premios a los ganadores de la competición. La edición de este año se cerrará con una gran participación, puesto que a lo largo de los cuatro días de juego se han inscrito 622 golfistas, cerca de 100 más que el año pasado.

Los primeros en salir para esta última jornada lo harán a primera hora. A las 8:30 horas, partirán desde el tee 1 Alejandro Silva, Daniel Granda, Sonsoles García y Alejandra Huici. Cada 10 minutos irán saliendo dos nuevas parejas, por lo que a las 8:40 horas el turno será para Pelayo Cortina, Pablo García, Gabriela Gallart y Valentina Gallart. Durante toda la mañana habrá mucho golf en La Llorea, en una última jornada que se extenderá hasta bien entrada la tarde. Así, los últimos golfistas en salir a competir lo harán a las 14:50 horas. A partir de esa hora jugarán María Luisa García, Ana Rosa Castaño, María Luisa Pérez y Gregorio Javier Izquierdo. Más tarde, ya a las 15:00 horas, Herminia Bermúdez y Carmen Arranz cerrarán la competición.

Como lleva sucediendo durante todo el torneo, la modalidad de competición por parejas será el greensome Stableford. Este formato se caracteriza porque en los tees de salida los dos jugadores de la pareja golpean la bola. Tras ese momento, la pareja elige cuál de las dos bolas decide jugar y, a partir de ahí, los dos jugadores se turnan para golpear esa bola hasta embocarla.

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Una vez terminada la competición, se conocerá a los ganadores del torneo y se llevará a cabo la entrega de premios a partir de las 20:00 horas. Ahí recogerán su trofeo los mejores golfistas de esta edición , con los ganadores de la clasificación general, así como de cada jornada y de las distintas categorías.