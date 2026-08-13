Este es el orden de salida para la última jornada del XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja

Tras tres intensos días de competición, el XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja llega a su fin este viernes 14 de agosto, con la última jornada y posterior entrega de premios a los ganadores de la competición. La edición de este año se cerrará con una gran participación, puesto que a lo largo de los cuatro días de juego se han inscrito 622 golfistas, cerca de 100 más que el año pasado.

De cara a este viernes, ya se conoce el orden de salida de los diferentes jugadores. Los primeros en salir al campo municipal de La Llorea volverán a hacerlo a primera hora. A las 8:30 horas, partirán desde el tee 1 Alejandro Silva, Daniel Granda, Sonsoles García y Alejandra Huici. Cada 10 minutos irán saliendo dos nuevas parejas, por lo que a las 8:40 horas el turno será para Pelayo Cortina, Pablo García, Gabriela Gallart y Valentina Gallart. Durante toda la mañana habrá mucho golf en La Llorea, en una última jornada que se extenderá hasta bien entrada la tarde. Así, los últimos golfistas en salir a competir lo harán a las 14:50 horas. A partir de esa hora jugarán María Luisa García, Ana Rosa Castaño, María Luisa Pérez y Gregorio Javier Izquierdo. Más tarde, ya a las 15:00 horas, Herminia Bermúdez y Carmen Arranz cerrarán la competición.

Como lleva sucediendo durante todo el torneo, el tiempo máximo de juego será de cuatro horas y veinte minutos y la modalidad de competición por parejas será el greensome Stableford. Este formato se caracteriza porque en los tees de salida los dos jugadores de la pareja golpean la bola. Tras ese momento, la pareja elige cuál de las dos bolas decide jugar y, a partir de ahí, los dos jugadores se turnan para golpear esa bola hasta embocarla.

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Una vez terminada la competición se conocerá a los ganadores del torneo y se llevará a cabo la entrega de premios a partir de las 20:00 horas. Ahí recogerán su trofeo los mejores golfistas de esta XXXII edición del Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, con los ganadores de la clasificación general, de cada jornada y de las distintas categorías.