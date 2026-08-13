Real Oviedo y Sporting inician la carrera para llegar a Primera.

La Segunda División arranca este fin de semana y lo hace, una temporada más, con Asturias como uno de sus grandes epicentros. El Oviedo y el Sporting, los dos únicos representantes del Principado en el fútbol profesional, comienzan el curso 2026-27 con un objetivo idéntico, el regreso a Primera División, aunque parten de situaciones bien distintas. Lo que sí comparten es un verano de enorme actividad en los despachos, con salidas que han dejado varios millones de euros en las arcas de ambos clubes, plantillas reforzadas de arriba abajo y un respaldo social que ronda, entre los dos, los 51.000 abonados.

Nadie en el Tartiere esperaba volver tan pronto a la categoría de plata. La respuesta del club ha sido una reconstrucción casi integral de la plantilla. Bajo las órdenes de Julián Calero, nuevo técnico del equipo, el Oviedo ha cerrado ya más de veinte bajas (21) y catorce altas pensadas para pelear directamente por el ascenso. En el capítulo de ventas, la salida de Rahim rumbo al Bolonia y la venta de Hassan al Celtic han engordado las arcas carbayonas tras el descenso. Y lejos de resentirse, la afición oviedista ha vuelto a marcar un hito: el club cerrará la campaña de abonados con 27.000 socios, una cifra que bate el techo histórico de cualquier equipo asturiano.

En El Molinón la historia es distinta, pero la ambición es idéntica. El Sporting lleva ya una década instalado en Segunda sin encontrar la fórmula para regresar a Primera. El mercado gijonés también ha dejado episodios millonarios. La gran noticia económica del verano ha sido el traspaso de Jonathan Dubasin, máximo goleador del equipo la pasada campaña, a Osasuna. Para compensar las bajas, el Sporting ha incorporado hasta nueve piezas y sigue trabajando en el mercado para encontrar un recambio de garantías para Dubasin en ataque y un central, que podría ser Cuenca.

En las gradas, el rojiblanco también presume de una afición fiel: el club se ha marcado como objetivo repetir la cifra histórica de 24.000 abonados de la pasada temporada, y la campaña de socios ha respondido con largas colas en El Molinón y cifras que ya superan los 23.000 socios antes incluso del pistoletazo de salida liguero.

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El campeonato echa a rodar este fin de semana: el Oviedo recibirá al Granada en el Tartiere (sábado, 19 horas), mientras que el Sporting hará lo propio ante el Sabadell en El Molinón (lunes, 19 horas). Entre fichajes de nivel, ventas millonarias y un respaldo social que roza los 51.000 abonados sumando ambas entidades, el fútbol asturiano encara la nueva temporada con la ilusión intacta. El Oviedo, con la urgencia de acabar de perder la categoría; el Sporting, con la paciencia y las ganas de llevar diez años esperando su momento.