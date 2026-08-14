El Caudal, al ritmo del Rayo Vallecano: “En menos de cinco años debería estar rozando el fútbol profesional”

El Caudal Deportivo sigue dando pasos hacia su profesionalización y de cara a la presente temporada ha llegado a un acuerdo con la agencia internacional Make Your Team, que asumirá la dirección de comunicación y marketing de la entidad mierense para ampliar su proyección y generar oportunidades que contribuyan al crecimiento del club. “El proyecto va como un tiro y en menos de cinco años debería estar rozando el fútbol profesional”, asegura Fran González, director de comunicación de la agencia.

Esta empresa ha colaborado con el Rayo Vallecano y con otros futbolistas de Primera División como Augusto Batalla, José Luis Morales o incluso el exoviedista Kwasi Sibo y ahora llega al Caudal con el objetivo de “convertirlo en un equipo profesional sin estar en el fútbol profesional”. “La idea es transmitir la realidad, que tras el Oviedo y el Sporting es el equipo más seguido en Asturias”, prosigue González.

Otro de los objetivos que se marca esta agencia, con sede en España, es enganchar al público más joven a sus redes sociales con acciones cercanas a los aficionados. Pero no solo para la zona de la Cuenca. “Queremos que se hable del Caudal más allá de Mieres y de Asturias porque, con sus 108 años de historia, es uno de los equipos más históricos del fútbol nacional”, expresa.

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Con este nuevo impulso, el Caudal no solo espera conectar más con su afición, sino también acercarse a más empresas y patrocinadores que a la larga le puedan generar beneficios a la entidad. Paralelamente, el club está completando un gran mercado de fichajes, con incorporaciones de gente de la casa (y provenientes de superior categoría) como Julio Rodríguez y Davo Fernández, y manteniendo pilares importantes del curso anterior como el pichichi Jairo Cárcaba. Tras un año en el que el club se quedó a un solo paso del ascenso, el Caudal aspira a seguir dando pasos hacia adelante, ahora acompañado por Make Your Team.