El Caudal, al ritmo del Rayo Vallecano: “En menos de cinco años debería estar rozando el fútbol profesional”
La agencia internacional Make Your Team, que trabaja con el conjunto madrileño y con futbolistas como Augusto Batalla o Morales, asume la dirección de comunicación de los mierenses: “El objetivo principal es que se hable del Caudal más allá de Asturias”
El Caudal Deportivo sigue dando pasos hacia su profesionalización y de cara a la presente temporada ha llegado a un acuerdo con la agencia internacional Make Your Team, que asumirá la dirección de comunicación y marketing de la entidad mierense para ampliar su proyección y generar oportunidades que contribuyan al crecimiento del club. “El proyecto va como un tiro y en menos de cinco años debería estar rozando el fútbol profesional”, asegura Fran González, director de comunicación de la agencia.
Esta empresa ha colaborado con el Rayo Vallecano y con otros futbolistas de Primera División como Augusto Batalla, José Luis Morales o incluso el exoviedista Kwasi Sibo y ahora llega al Caudal con el objetivo de “convertirlo en un equipo profesional sin estar en el fútbol profesional”. “La idea es transmitir la realidad, que tras el Oviedo y el Sporting es el equipo más seguido en Asturias”, prosigue González.
Otro de los objetivos que se marca esta agencia, con sede en España, es enganchar al público más joven a sus redes sociales con acciones cercanas a los aficionados. Pero no solo para la zona de la Cuenca. “Queremos que se hable del Caudal más allá de Mieres y de Asturias porque, con sus 108 años de historia, es uno de los equipos más históricos del fútbol nacional”, expresa.
Con este nuevo impulso, el Caudal no solo espera conectar más con su afición, sino también acercarse a más empresas y patrocinadores que a la larga le puedan generar beneficios a la entidad. Paralelamente, el club está completando un gran mercado de fichajes, con incorporaciones de gente de la casa (y provenientes de superior categoría) como Julio Rodríguez y Davo Fernández, y manteniendo pilares importantes del curso anterior como el pichichi Jairo Cárcaba. Tras un año en el que el club se quedó a un solo paso del ascenso, el Caudal aspira a seguir dando pasos hacia adelante, ahora acompañado por Make Your Team.
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