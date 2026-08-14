El Cinco Estrellas del CHAS arranca con grandes actuaciones de los favoritos

El CSN5* del Club Hípico Astur arrancó con una jornada marcada por la velocidad, la precisión y varios nombres propios que firmaron actuaciones de alto nivel en las distintas pruebas del día. Desde el destacado Trofeo Volvo de 1,45 metros hasta las pruebas de 1,20, 1,30 y el Trofeo Horse, la competición dejó victorias que anticipan un fin de semana de gran nivel.

El Trofeo Volvo, preparatorio para el Gran Premio de la Liga Oro, terminó con la victoria de Jesús Garmendia Echevarría junto a «Mycox», firmando un recorrido sin faltas en 60,63 segundos. La segunda posición fue para Iván Serrano Sáez con «Porsche 911 M», también sin penalización, en 63,29 segundos, mientras que el tercer puesto lo ocupó Miguel Álvarez-Buylla Rodríguez con «Roxanne V», igualmente sin faltas y con un tiempo de 65,52 segundos.

Joseba Espinosa abrió el CSN5* con triunfo en la prueba de 1,20 metros (Trofeo Virgil) montando a «Diamont JFG». La prueba, disputada por 92 conjuntos, se resolvió con su tiempo ganador de 64,67 segundos. Tras terminar la prueba dejaba entrever sus sensaciones. «El recorrido estaba bastante bien, el caballo ya estuvo saltando aquí las semanas anteriores y se encontraba bien en la pista y bueno, tuvimos la suerte de ganar», dijoi.

En la prueba de 1,30 metros (Trofeo Fundación MHW), Celia Cobo y «Etincelle de Saint’A» se llevaron la victoria entre 65 participantes. Salieron en la parte final de la prueba y pararon el crono en la segunda fase en 26,33 segundos, un registro que les dio el triunfo con autoridad. La amazona disfrutó especialmente este recorrido. «Disfruto mucho en las pruebas que son Dos Fases», comentó tras su actuación.

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Elena Emilova y «Ur de Peleben» sumaron su segundo triunfo en los concursos de verano del CHAS al imponerse en el Trofeo Horse con el tiempo más rápido de la prueba. «Vi la prueba muy divertida, con mi caballo siempre es posible todo», señaló la amazona, que destacó la rapidez, calidad y buen corazón de su caballo.