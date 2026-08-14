Todo listo: El gijonés Joel Álvarez da el peso y ya está preparado para su pelea en el UFC 330
El luchador asturiano superó la báscula con 171 libras para su combate de este sábado en Filadelfia
Todo listo para que Joel Álvarez vuelva a subirse a la jaula. El luchador gijonés cumplió hoy con el último trámite antes de su combate ante Chidi Njokuani en el UFC 330 y marcó 171 libras en la báscula, dentro del límite del peso wélter. El Fenómeno dio el peso con aparente facilidad y podrá afrontar sin problemas su cita de mañana por la noche en Filadelfia.
Álvarez (23-4) aceptó el combate con apenas dos semanas de margen, después de que Geoff Neal se retirase por lesión. El asturiano ya se encontraba en Estados Unidos, integrado en el campamento de Islam Makhachev como sparring para la preparación del campeón ante Ian Machado Garry, pelea que encabezará la velada.
El gijonés buscará ante Njokuani (25-12) regresar a la senda de la victoria tras su derrota del pasado mes de mayo frente a Yaroslav Amosov. Superada la báscula, ya no quedan obstáculos: Álvarez está listo para volver a escena en el UFC 330.
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