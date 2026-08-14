El ascenso a División de Honor Plata de dos árbitros gijoneses de balonmano: "Es un orgullo representar a Asturias en esta categoría"

Después de muchos años arbitrando en categorías nacionales y recorriendo kilómetros por España, la pareja gijonesa formada por Fran Fernández y Daniel Álvarez ha recogido sus frutos. Ambos han logrado el merecido ascenso a División de Honor Plata, la segunda categoría de balonmano nacional, y serán el dúo arbitral asturiano de mayor categoría de cara a la presente temporada. Un reconocimiento a su trabajo por el que se muestran muy felices. "Es un orgullo representar a Asturias en estas categorías", confiesan.

Para Fernández este será su segundo salto a Plata, mientras que Álvarez es debutante. Ambos, con una dilatada trayectoria al frente del silbato (llevan once y siete temporadas en categoría nacional respectivamente) formaron pareja hace tres años y desde entonces han formado un tándem muy sólido. "Con el tiempo nos vamos conociendo aún mejor porque son muchas horas y viajes. Hicimos buena dupla, tanto dentro como fuera, que es casi más importante que la pista. Esa es la clave", destaca Álvarez. Tras un primer año de adaptación y un segundo de crecimiento, en el tercero disputaron el Campeonato de España de selecciones autonómicas y en junio les llegó la carta de promoción, que se confirmó hace días.

Sobre la pista, a diferencia de lo que pasa en otros deportes, en el balonmano no hay árbitro principal o secundario. "Nos vamos rotando la zona durante el partido según las sensaciones. Si, por ejemplo, uno no está fino en los pasos pues nos cambiamos la zona para ver si el otro lo ve mejor", explica Fernández. Tras la retirada de los árbitros Coke Friera y Chus Álvarez, esta pareja pasa a ser la mejor a nivel regional, pero, aun así, ambos deben alternar su pasión con otras ocupaciones. En el caso de Fernández trabaja en una AMA seguros, la mutua de los profesionales sanitarios, mientras que Álvarez es policía en Soto del Barco. "Quitando lo que es el verano, en invierno estamos bastante bien de turno, pero a veces cuando trabajo los fines de semana hay que cuadrar los horarios porque es complicado", admite.

Sobre la pista también aumentará la dificultad en un deporte cambiante que ha evolucionado mucho en los últimos años. "Lo más difícil es la velocidad del juego y el contacto, para decidir cuando es punible de sanción o de dejar que siga el juego", dice Fran, mientras que Dani apunta a que lo más complejo es "la presión que nos metemos nosotros mismos cuando vamos a ir a un partido exigente", pero con la enorme experiencia de ambos –tienen 42 y 36 años respectivamente– todo es más sencillo. "La clave es el trabajo. Vemos y analizamos un montón de partidos y fallos y trabajamos con un tutor que tenemos", prosiguen.

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En los últimos años, los colegiados entienden que su deporte se está "futbolizando" y que los que más lo sufren son los jóvenes. Fernández trabaja en el CTA trabaja en la formación de los más pequeños y explica que han tomado medidas para evitar menosprecios y faltas de respeto. "Hemos tenido que poner un brazalete para los menores de edad y existe una tarjeta negra que, como haya insultos, se saca y se suspende el partido con importantes consecuencias". Por su parte, Álvarez pide paciencia para ellos. "Los críos a veces se desaniman un poco porque con 20 años quieren ascender a categoría nacional y siempre hay tiempo". El ejemplo propio son ellos mismos, que esta temporada tendrán su silbato de plata.