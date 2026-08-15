La Llorea, de récord en récord: Alejandro Ruales Río y Pablo Álvarez Fuentes ganan el torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja en su edición más numerosa de la década

Alejandro Ruales Río y Pablo Álvarez Fuentes se proclamaron ayer en La Llorea campeones absolutos del XXXII Torneo de Golf LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja. El torneo contó con la participación de 622 jugadores, 78 más que el año pasado, y 311 parejas. "Siempre es una buena experiencia. Repetimos todos los años", señalaron los vencedores, que además se impusieron también en la cuarta jornada, con 53 puntos, la mejor puntuación de los cuatro días y que les permitió alzarse con el trofeo.

GANADORES ABSOLUTOS. Alejandro Ruales Río y Pablo Álvarez Fuentes, junto a Moisés Álvarez, presidente de Grupo Moisés Álvarez; y Jorge Pañeda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón. / Pablo Solares

Los ganadores de la categoría Scratch fueron Javier Neira García y Elena Arias Quirós, con 47 puntos. La pareja vuelve a situarse entre los mejores jugadores del torneo después de haber conquistado también esta categoría en la pasada edición.

Ganadores 1ª categoría. Bert Wiegel y Laura Wiegel Cordero, junto a Esperanza Vallina, directora de Marketing de Embutidos Vallina. / Pablo Solares

En primera categoría y como ganadores de la segunda jornada, se impusieron Bert Wiegel y Laura Wiegel Cordero, con 46 puntos. Los vencedores quisieron agradecer el apoyo de los promotores y destacaron "el buen ambiente vivido durante la partida, así como la compañía de los compañeros de juego".

GANADORES SCRATCH. Recogen en nombre de Javier Neira y Elena Arias, Helios Arias y Raquel Suárez, junto a Marcos Mortera, gerente de Coral Golf, y Pelayo Barcia, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Gijón. / Pablo Solares

Los ganadores de segunda categoría y, además, de la primera jornada, fueron Ramón Fernández López y Cristina Fernández de la Vallina, padre e hija, con 48 puntos. Ya habían participado juntos en la pasada edición, en la que terminaron segundos de la jornada. Este año lograron dar un paso más. "Es un torneo divertidísimo", destacó Ramón Fernández después de recoger el trofeo junto a su hija.

UNA FIESTA POR TODO LO ALTO. Ambiente familiar durante la entrega de premios del Torneo de LA NUEVA ESPAÑA, ayer, en la Llorea. / Pablo Solares

La pareja sub-21, formada por Macarena Barragán Merino y Blanca Álvarez Menéndez, logró 42 puntos. Era la primera vez que competían juntas y ambas disfrutaron especialmente de la experiencia. "No es que nos queramos dedicar a esto, pero sí queremos jugar bien. Es la primera vez que competimos y ha sido muy divertido", explicaron.

Ganadores 2ª categoría. Ramón Fernández López y Cristina Fernández de la Vallina, junto a Esperanza Vallina, directora de Marketing de Embutidos Vallina. / Pablo Solares

Gonzalo González Álvarez y Borja Rivero Armada fueron los ganadores de la tercera jornada y terminaron además como tercera pareja de segunda categoría, con 47 puntos. Para Gonzalo fue una jornada especialmente satisfactoria: "Lo hemos pasado muy bien. Ha sido un día estupendo". Borja, que jugaba por primera vez junto a Gonzalo, también se mostró encantado con la experiencia: "Ha habido muy buen rollo. Volveremos".

Segundos 1ª categoría. Guillermo Heredia Gutiérrez y María Luz Gutiérrez González, junto a Miguel González, gerente de Cyasa-MG. / Pablo Solares

Segundos 2ª categoría. Francisco Javier Capellín Rodríguez y José Antonio Cortina, junto a Miguel González, gerente de Cyasa-MG. / Pablo Solares

Como tercera pareja de primera categoría terminaron Borja Díez Sainz y Pedro Alonso Martínez, suegro y yerno, con 46 puntos. "Nos lo hemos pasado muy bien. Siempre que venimos es una buena experiencia", señalaron después de completar su participación.

Los vencedores de la categoría sénior fueron Alejandro Álvarez Moro y Juan Pastor Fernández, con 46 puntos. La pareja ya había conseguido subir al podio del torneo hace tres años. "La verdad que estamos muy contentos. Ya quedamos terceros hace tres años", recordaron.

PRIMERA PAREJA SUB-21. Macarena Barragán Merino y Blanca Álvarez Menéndez, junto a Marcos Alonso, gerente de LA NUEVA ESPAÑA. / Pablo Solares

Francisco Javier Capellín Rodríguez y José Antonio Cortina fueron segunda pareja de segunda categoría, con 47 puntos. "El campo estaba espectacular", destacaron. Para ellos tampoco era su primera experiencia juntos: "Es la cuarta vez que jugamos juntos y la verdad que nos lo hemos pasado muy bien".

La segunda pareja de primera categoría fue la formada por Guillermo Heredia Gutiérrez y María Luz Gutiérrez González, con 46 puntos. "Esta vez se dio todo para que nuestro golf funcionase. Este deporte es muy difícil, pero ayer salió", resumieron después de completar una jornada especialmente positiva.

Terceros 1ª categoría. Borja Díez Sainz y Pedro Alonso Martínez, junto a Enrique Álvarez, director de Banca Privada de Gijón de Unicaja. / Pablo Solares

Terceros 2ª categoría. Gonzalo González Álvarez y Borja Rivero Armada, junto a Enrique Álvarez, director de Banca Privada de Gijón de Unicaja. / Pablo Solares

Con respecto a los premios especiales de "hoyo en uno", en esta edición ningún jugador consiguió completar el golpe perfecto, por lo que los premios quedaron desiertos. En el hoyo 5 del recorrido gijonés estaba en juego un Driver XXIO Prime SP1300, de Coral Golf, mientras que el hoyo 8 contaba con el premio de una moto.

El premio más deseado, un MG3 Hybrid Luxury, de MG Cyasa, estaba reservado para quien lograse el golpe perfecto en el hoyo 16 de La Llorea. Sin embargo, ninguno de los participantes consiguió embocar la bola de un solo golpe en ninguno de los tres hoyos con premio, por lo que tanto el coche como el Driver y la moto quedaron este año sin ganador. La combinación de precisión, calidad y mucha suerte volvió a resistirse a los jugadores en este animado torneo.

Ganadores del sorteo benéfico organizado por la llorea. María Jesús Rodríguez, presidenta de «La sonrisa de Deva», Nacho Fernández, de Golf & Golf; Adelina Morán, Moisés ÁLvarez y Arturo Zarauza. / Pablo Solares

"Es un torneo divertidísimo", afirma Pañeda, edil de Deportes

A las 19 horas ya no había una sola silla libre. Invitados y premiados se saludan, antiguos compañeros se paran a charlar un rato y los fotógrafos van tomando sus posiciones. Uno de los primeros en llegar, el concejal de Deportes y Educación de Gijón, el popular Jorge Pañeda, celebra junto al resto de los presentes en la ceremonia de entrega de premios de la XXXII edición del Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja. "Me alegra mucho poder asistir al torneo más multitudinario del golf municipal", aseguró. "Hay más de 600 personas y más de un 30 por ciento viene de fuera, lo que es una buena noticia. El ambiente es buenísimo, como siempre. Me gusta mucho que se juegue por parejas porque es divertidísimo. De hecho, ya estoy dando clases y tengo la licencia. El año que viene es posible que me apunte", afirmó entre risas el edil.

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia, agradeció a LA NUEVA ESPAÑA por organizar este torneo, que reunió a 622 participantes, 311 parejas, en lo que supone la edición más multitudinaria de la última década. "Ha sido un éxito rotundo. Animo a todo el mundo a que venga a jugar. Llevo cinco años jugando y esta vez he quedado a mitad de tabla, con 35 puntos", indicó.

PRIMERA PAREJA SENIOR. Alejandro Álvarez Moro y Juan Pastor Fernández, junto a Marcos Alonso, gerente de LA NUEVA ESPAÑA / Pablo Solares

Por su parte, Enrique Álvarez, director de Banca Privada de Unicaja, destacó el éxito del torneo organizado en común con LA NUEVA ESPAÑA. "He tenido clientes que han jugado. El torneo, que ya es todo un clásico gijonés, es todo un éxito, todo el mundo se lo ha pasado genial", dijo.

El XXXII Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja está patrocinado por Unicaja, Cyasa - MG, Carl`s Jr y Grupo Moisés Álvarez, Supermercados Masymas, Coral Golf, Motorbox Gijón, Restaurante Los Nogales, Fuensanta, Milar, Embutidos Vallina, Martín Muebles, Las Caldas Villa Termal y Ayuntamiento de Gijón. El director del torneo, Arturo Zarauza, destacó el trabajo realizado durante las semanas previas para que La Llorea llegase en las mejores condiciones a una competición que reunió finalmente a 622 jugadores. La preparación comenzó varios días antes, con especial atención a las zonas de salida y los greenes, los espacios que más sufren durante una competición de estas características.

Ganadores 1ª jornada. Ramón Fernández López y Cristina Fernández de la Vallina, junto a Enrique Álvarez, director de Banca Privada de Gijón de Unicaja. / Pablo Solares

Ganadores 2ª jornada. Bert Wiegel y Laura Wiegel Cordero, junto a Enrique Álvarez, director de Banca Privada de Gijón de Unicaja. / Pablo Solares

Ganadores 3ª jornada. Gonzalo González Álvarez y Borja Rivero Armada, junto a Enrique Álvarez, director de Banca Privada de Gijón de Unicaja. / Pablo Solares

Ganadores 4ª jornada. Alejandro Ruales Río y Pablo Álvarez Fuentes, junto a Enrique Álvarez, director de Banca Privada de Gijón de Unicaja. / Pablo Solares

"Este torneo requiere una planificación unos cuantos días antes para defender las zonas de salida", explicó Zarauza. Diez días antes del comienzo se restringió el uso de las áreas de salida a los jugadores que entrenan o juegan habitualmente en el campo, con el objetivo de que llegasen al torneo "en perfectas condiciones".

El mismo trabajo se realizó en los greenes. Durante las semanas anteriores se colocaron las banderas en zonas que no iban a utilizarse durante el campeonato para evitar su desgaste y preservar esas superficies para los días de competición.

A esta preparación se sumó una planificación agronómica específica. El equipo del campo programó los tratamientos fitosanitarios necesarios para prevenir posibles enfermedades en una época especialmente sensible para este tipo de problemas. "Debido a toda esa planificación y a los conocimientos agronómicos de nuestro greenkeeper, el campo estaba impecable", señaló el director del torneo.

Los patrocinadores, durante la entrega de premios del torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, ayer, en la Llorea. / Pablo Solares

Zarauza también puso en valor el desarrollo de la competición desde el punto de vista organizativo. Los tiempos de juego, uno de los aspectos que más condicionan un torneo con una participación tan elevada, "se respetaron al mil por mil". La prueba de ello fue que, a las 19.58 horas, ya se estaba entregando al patrocinador la lista de ganadores.

Noticias relacionadas

El buen estado del campo y el cumplimiento de los horarios permitieron así completar cuatro jornadas de competición con una elevada participación y sin que el volumen de jugadores alterase el desarrollo previsto del torneo.

Ambiente familiar durante la entrega de premios, ayer, en la Llorea. / Pablo Solares