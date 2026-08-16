Los Cuervos de Pravia brillan en el 60º Descenso Internacional del Pisuerga, en Palencia

Los Cuervos de Pravia triunfaron por clubes en el 60º Descenso Internacional del río Pisuerga, disputado este sábado, 15 de agosto, entre el puente de las Monjas, en Alar del Rey, y el puente de Olleros de Pisuerga, en Palencia, prueba que, además, era XXII Campeonato de Castilla y León de Ríos y Travesías. El recorrido de la denominada Fiesta Palentina de las Piraguas era de 16,5 kilómetros.

Victoria de Julio Martínez y Fran Balboa en K-2

No obstante, la victoria en hombre senior K-2 se la anotaron el cántabro Julio Martínez Gómez, que formó barco de equipo con el argentino Fran Balboa (Club Santafesino de Neuquén). Segundos quedaron el también argentino Manuel Garaycoechea y el corverano Miguel Fernández Castañón (Los Rápidos-Jaire Aventura); en tanto, terceros, Abel García Cimentada y Marc Martínez Koshytska (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura). Kiko Vega Suárez y Miguel Llorens López (SCD Ribadesella) fueron cuartos.

En la modalidad de K-1 y en categoría senior se impuso Daniel Jesús Pérez García (Los Cuervos de Pravia); en hombre sub-23 K-1, Raúl Corrales Fernández (Los Cuervos de Pravia); en mujer sub-23 K-1, Noelia Suárez Ovalle (Los Cuervos de Pravia); en junior K-1, Pelayo González Balado (Los Cuervos de Pravia); y en K-2 junior, Adrián Solís Alonso y David García Lund (Los Cuervos de Pravia).

En C-1 senior, triunfo de Diego Suárez Díaz (SCD Ribadesella), quien, en la víspera, había ganado el 60º Descenso Internacional del Río Carrión, en Velilla del Río Carrión (Palencia). Por su parte, Álex Dumitrache Molina y Hugo Vidarte Fernández (Los Rápidos-Jaire Aventura) fueron primeros en cadete K-2, lo mismo que Blanca Escandón del Valle y Núria Rueda Somoano (Los Rápidos-Jaire Aventura), estas en mujer cadete K-2.

Lucas Sánchez Feito (SD Gauzón) fue el mejor en cadete K-1; y Claudia Rodríguez Sánchez y Carla García García (SD Gauzón), en mujer junior K-2. Por otra parte, en categoría absoluta K-2 mixta, resultaron vencedores Fernando Fernández Martínez y Laura Blasco Velasco (La Ribera-Oviedo Kayak).

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Los Cuervos también dominaron el Descenso del Carrión

Asimismo, en la tarde del viernes, día 14, Los Cuervos de Pravia también lideraron la clasificación por clubes (43 puntuaron) en el 60º Descenso Internacional del Río Carrión, en Velilla del Río Carrión (Palencia). El Piragüismo Antares y el Palentino coparon el segundo y tercer lugar por equipos, respectivamente.