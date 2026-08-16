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Kevin González de Zárate y Jesús Garmendia mandan en la segunda jornada del CHAS

La competición gijonesa encara su desenlace con las finales de las ligas Oro y Plata tras una intensa sesión de saltos.

Jesús Garmendia durante un salto en la jornada de ayer en el CHAS. | SANTORI

Jesús Garmendia durante un salto en la jornada de ayer en el CHAS. | SANTORI

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María Rendueles

María Rendueles

Gijón

El Concurso Cinco Estrellas del Club Hípico Astur completó ayer su segunda jornada con una intensa programación de saltos y cuatro pruebas que dejaron como principales vencedores a Kevin González de Zárate, Jesús Garmendia, Jaime Silvela y Ane López. El concurso, penúltima cita de la Liga Nacional de Saltos, afrontará este domingo su jornada decisiva en las instalaciones gijonesas.

Kevin González de Zárate se impone en la prueba de 1,45 metros

La prueba de mayor altura del día, el Trofeo Unicaja de 1,45 metros, tuvo como protagonista a Kevin González de Zárate Fernández. A lomos de "Cornet Crimoso", el jinete alavés completó las dos fases sin cometer faltas y firmó un tiempo de 36,07 segundos.

La segunda posición fue para Álvaro González de Zárate Fernández, que también mantuvo el doble cero con "Pop Up" y terminó en 36,95 segundos. El podio lo completó Luis Ortiz Agüera, igualmente sin penalizaciones, con "Mr Quincy B", en 37,64 segundos.

En el Trofeo Restaurante Viñao de 1,40 metros, la victoria correspondió a Jesús Garmendia Echevarría. El guipuzcoano volvió a destacar en la pista gijonesa con "Scepter Van ‘T Nachtegalhof", con el que completó las dos fases sin derribos en 38,41 segundos. Kevin González de Zárate repitió presencia en el podio, esta vez segundo con "Jay-Z Z", mientras que Iván Serrano Sáez fue tercero con "ADV Avenger", con tiempos de 39,29 y 40,51 segundos, respectivamente.

La jornada también repartió triunfos en las alturas inferiores. Jaime Silvela Castañón se llevó el Trofeo SABSEG de 1,30 metros con "Makuru MQ", gracias a un recorrido en 50,22 segundos. Javier Catalán Conde, con "Coco Star des Gy", fue segundo (51,54), y Jaime Suárez Vena, con "Tapas Day Dwerse Hagen", tercero (52,93). Por su parte, Ane López Peixoto ganó el Trofeo Oxiplant de 1,20 metros junto a "Elinka de Riverland", con un tiempo de 59,84 segundos y sin faltas. Jesús Arrieta Quiroga, con "Danah", terminó segundo en 60,15 segundos, mientras que Lidia Fernández Solar, con "Divin du Boisset", ocupó la tercera plaza con 60,44.

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