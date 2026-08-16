Miguel Llorens y Diego Fernández Bedia logran el billete para el Mundial de maratón en Argentina

Los palistas asturianos Miguel Llorens López (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella), en categoría senior K-1, y Diego Fernández Bedia (Club Los Cuervos Klockner Pentapl), este en sub-23 K-1, han obtenido plaza para formar parte del equipo nacional español de maratón que participará en el Mundial de la especialidad, el cual tendrá lugar en Gualeguaychú (Argentina), del 22 al 25 del próximo mes de octubre. Ambos palistas se ganaron esa clasificación en el selectivo nacional desarrollado este pasado jueves, en Zamora.

Después de los resultados que se dieron en el Campeonato de España de finales de mayo y primeros de junio, y el Campeonato de Europa celebrado en Rumanía, ya estaban repartidas muchas plazas para el Mundial, pero en esta segunda cita más de 72 participantes han tratado de conseguir el pase a la que va a ser la última prueba del calendario internacional de la ICF y, por lo tanto, el evento que cerrará la temporada del piragüismo del actual ejercicio 2026.

Llorens y Fernández Bedia consiguen el billete mundialista

Con un recorrido y zona de porteo similar a la del campeonato nacional, el primer día de selectivo se disputaron las pruebas individuales. En la categoría junior K-1, la victoria fue para Alexandre Miguez, del Club de Piragüismo Vilaboa (1:35:00), que se va a unir al de Favila Velasco Benavides (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella), que ya había conseguido su plaza con anterioridad.

En la prueba femenina, la victoria se la llevó Cristina Pérez (Escuela Placentina de Piragüismo) con un tiempo de 1:28:58 y, en principio, a falta de la decisión técnica final, será la española que participe en esta prueba en Argentina junto a la palista del Santiagotarrak, Eider Cecilia.

En la categoría sub-23, al nombre de Izan Aliaga (Club Rías Baixas Boiro), que ya tenía su billete mundialista, se unió el del asturiano Diego Fernández Bedia, del Club Los Cuervos de Pravia (1:50:48). En esta ocasión, la prueba femenina no se disputó, ya que las plazas sub-23 femeninas ya estaban asignadas a favor de Alba Esteban (Club Escuela Piragüismo Aranjuez) y de la piloñesa Andrea Rodríguez Alonso (Club Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas).

De la categoría senior K-1 salieron las dos plazas que había en este selectivo y en la prueba masculina las lograron el gallego Adrián Prada (Club de Piragüismo Rías Baixas Boiro), que venció con un tiempo de 2:03:57,61, y en segunda posición quedó Miguel Llorens, de la Sociedad Cultural y Deportiva Ribadesella, que entró a menos de un segundo del gallego. Tercero sería Alberto Plaza Sagredo (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura), quien no logró clasificarse.

En la prueba femenina, el triunfo fue para Tania Álvarez, del Club CMDC Breogán Do Grove, que firmó un tiempo de 01:59:32, siendo casi seis segundos más rápida que la segunda clasificada, Eva Barrios (Club Deportivo Duryus Kayak Zamora Tecozam), logrando las dos el billete para el Mundial.

En cuanto a las pruebas de la canoa, en la prueba junior femenina, la victoria fue para la palista arancetana Sara Grijalba, con un tiempo de 1:02:50. La masculina, que no salió a selectivo, ya era de Mateo Lago, del Ciudad de Pontevedra.

En la prueba sub-23 masculina, el triunfo fue para Marcos Antúnez (CD Amigos del Remo) (1:29:39), siendo segundo, a casi cinco segundos, Kevin Longo, del Club As Torres-Romería Vikinga de Catoira.

En la prueba absoluta de C-1, en la prueba femenina María Martín (Club Escuela Piragüismo Aranjuez) será la que pelee por las medallas en la cita argentina, mientras que en la prueba masculina lo harán los gallegos Tono Campos (Club CMDC Breogán Do Grove) y Manu Garrido (Los Cuervos Klockner Pentapl). El primero venció en la prueba selectiva con un tiempo de 1:41:09, mientras que el segundo logró entrar en meta a escasos dos segundos de Tono.

Las embarcaciones dobles completan la selección para Argentina

Para el segundo día de competición, 14 de agosto, lo que salió a competir a las aguas del Duero fueron las embarcaciones dobles que quedaban por asignar dentro del equipo nacional que viaje en octubre a Sudamérica.

En la prueba del K-2 senior masculino hubo sorpresa y el triunfo fue para Marc Martínez y Mario Masia, del Scooter Club Algemesí, que firmaron un tiempo de 2:00:23,36. Se unen de este modo a la pareja ya clasificada del gallego Joaquín Iglesias (Rías Baixas-Boiro) y el madrileño Adrián Martín Torres (Escuela Piragüismo Aranjuez). En la prueba femenina, ya clasificadas estaban Alba Esteban y la gijonesa Miriam Vega Manrique (Escuela Piragüismo Aranjuez) y en la prueba selectiva el triunfo ha sido para la dupla formada por las vigentes campeonas del Mundo, las gallegas Tania Álvarez y Tania Fernández, con un tiempo de 01:55:26.

En esta embarcación, en la categoría junior, la dupla de la Escuela Placentina de Piragüismo formada por María Espadero y Cristina Pérez se impuso en la prueba con un tiempo de 01:25:37.

Noticias relacionadas

Por último, la última regata selectiva que salió a concurso fue la del C-2 senior masculino, y en la misma el triunfo fue para la pareja del Breogán Do Grove formada por Tono Campos y Diego Romero, que marcaron un tiempo de 01:37:08.