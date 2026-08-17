El Alimerka Oviedo Baloncesto levanta el telón: “Haciendo las cosas bien día a día podemos repetir lo del año pasado”

El Alimerka Oviedo Baloncesto levantó el telón hacia una nueva temporada, la 26-27, con el inicio de las pruebas físicas y reconocimientos médicos a la mitad de la plantilla. Los primeros en acudir al Centro Médico de Asturias y a la clínica de Manuel Barreto -quien por decimosegundo curso consecutivo será el jefe de los servicios médicos del club- fueron Mouha Barro, Danilo Brnovic, Sander Hollanders, Félix Terins y Djigui Diarra. "El listón está muy alto por la temporada pasada, pero estoy seguro de que haciendo las cosas bien, día a día, podemos estar en situación de repetir lo del año pasado", expresó Brnovic, uno de los recién llegados a la capital del Principado.

Este martes será el turno para el resto de integrantes del primer equipo y todos juntos comenzarán la pretemporada en el Palacio de los Deportes este jueves. Un curso en el que, tras el éxito de la temporada pasada, muchos ansían repetirla. Uno de los que conoce bien a la afición en Oviedo es Barro, quien regresa a la entidad tras su paso por el club entre 2016 y 2018. "Estoy muy contento y agradecido al club por la gran oportunidad que me han vuelto a dar. Tengo muchas ganas de conocer el nuevo pabellón", admitió. Sobre su objetivo personal, el pívot aseguró que "estar sano y ganar el máximo número de partidos posibles". "Hay que intentar traer alegría a la ciudad", concluyó.

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De cara a esta temporada, en la que habrá muchas caras nuevas, el OCB también se ha reforzado con jugadores de nivel como es Brnovic, quien llega procedente del Leyma Coruña, con el que consiguió el ascenso a la ACB el pasado curso. "Desde el primer momento que escuché Oviedo tenía muchas ganas de estar aquí. Conozco el equipo de jugar en contra el año pasado y me pareció un sitio increíble", admitió. El montenegrino, de 25 años, también se atrevió a definir sus cualidades. "Soy versátil, intento ayudar al equipo en todos los aspectos del juego para ganar: amenazo el tiro exterior, también puedo atacar el aro, rebotar y defender duro" y valoró la plantilla que ha conformado la entidad carbayona. "Me parece un grupo guay, con talento y somos jugadores con mucha hambre", finalizó.