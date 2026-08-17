El asturiano Sinuhé Fernández correrá La Vuelta a España

El Burgos Burpellet ya ha confirmado el equipo con el que competirá en La Vuelta Ciclista a España y entre ellos se encuentra el asturiano Sinuhé Fernández, que estará presente en la salida desde Mónaco este sábado 22 de agosto. El ciclista de Brañes volverá a ser el hombre de las fugas por excelencia y tendrá como objetivo completar las 21 etapas, un hito que no pudo lograr el año pasado por culpa de una enfermedad, dejándose ver en varias escapadas a lo largo de las tres semanas de competición.

La Vuelta a España finalizará en Granada el domingo 13 de septiembre tras recorrer el litoral mediterráneo y llegar a la recta final en Andalucía. En total serán 21 días de competición para una carrera que se desarrollará en cuatro países y que tendrá siete finales en alto y dos contrarrelojes.

Jesús Herrada, triple vencedor de etapa en La Vuelta, encabezará el equipo del UCI ProTeam burgalés, que presenta una alineación de máximas garantías con el regreso de José Manuel Díaz. Se suman a la lista Sergio Chumil, Mario Aparicio y José Luis Faura, así como los debutantes Clément Alleno, que hace menos de un año lograba su primer triunfo como profesional en China, y César Macías, de tan solo 22 años.

“Hemos conformado un grupo de ciclistas muy completo para poder pelear en la montaña, en los sprints y en las escapadas desde la salida en Mónaco, hasta el final en Granada. Tendremos 21 oportunidades de dejarnos ver en carrera y soñar con un triunfo de etapa”, destaca Julio Andrés, manager general del equipo burgalés, mientras que Damien García, el director deportivo, mostró su apoyo al equipo. “Confiamos en los ocho ciclistas que hemos seleccionado. Tenemos un equipo completo y que se puede adaptar a todos los terrenos”. Y valoró el rol de Sinuhé durante la carrera. “Lo tendremos como compañero y escalador muy peleón para todo tipo de etapas”.

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La Vuelta comenzará por primera vez en su historia desde las calles del Principado de Mónaco y cruzará hacia España tras superar Francia y Andorra. La jornada inicial, fijada para el sábado 22 de agosto, será una contrarreloj de 9 kilómetros con el inicio en el casino de Montecarlo y final junto al Puerto Hércules.