Los asturianos Javi López, Sara Ouzande y Lucía Val al Mundial de Poznan

El sotobarqueño Javier López (Los Rápidos -Jaire Aventura de Arriondas), que fue medalla de bronce en K-1 y sobre la distancia de 5.000 metros en la Copa del Mundo de Montreal (Canadá), a mediados de julio, participará también en el Campeonato del Mundo de sprint, en la susodicha modalidad e igualmente en el medio kilómetro, que tendrá lugar en Poznan (Polonia), del 26 al 30 de agosto.

Asimismo, en esa cita polaca estará el K-4 femenino 500 metros, vigente campeón del Mundo y actual campeón de Europa, tripulación integrada por la gijonesa Sara Ouzande (Club Los Delfines de Ceuta), la coañesa Lucía Val (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro), la onubense Daniela García (Club Tartessos de Huelva) y la valenciana Bárbara Pardo (Club Penya Piraguista Antella), quienes tratarán de revalidar su título.

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Además, Sara Ouzande defenderá el pabellón español en la modalidad de K-1 y sobre 200 metros, con el objetivo de luchar por las medallas en esa distancia.