Luis Ortiz Agüera conquista la Liga Oro y González de Zárate domina la Plata en el CHAS

El Club Hípico Astur (CHAS) puso este domingo el broche a su CSN5*, penúltima cita de la Liga Nacional de Saltos 2026, con una jornada protagonizada por Luis Ortiz Agüera y Kevin González de Zárate, vencedores respectivamente del Gran Premio de la Liga Oro y del Gran Premio de la Liga Plata. Ambas pruebas eran puntuables para la Liga Nacional y concentraron la mayor parte del protagonismo de una jornada marcada por la exigencia de los recorridos.

Luis Ortiz Agüera se lleva el Gran Premio de la Liga Oro

El Gran Premio de la Liga Oro, sobre obstáculos de 1,50 metros, era la prueba de mayor nivel del concurso y también la que contaba con una mayor participación y una dotación económica más elevada. El triunfo fue para el jinete andaluz Luis Ortiz Agüera, que completó la prueba con el mejor resultado en un recorrido en el que hubo muy pocos ceros. La dificultad del trazado puso a prueba a los participantes en una de las citas más importantes del calendario nacional.

Los recorridos estuvieron diseñados por el gijonés Eduardo Álvarez Estrada, jefe de pista del concurso y uno de los diseñadores con mayor presencia en la Liga Nacional de Saltos. El asturiano había sido el encargado de diseñar tres de los cuatro primeros concursos de la temporada y asumió también en el CHAS la responsabilidad de plantear el Gran Premio de 1,50 metros.

Kevin González de Zárate firma dos victorias consecutivas

En la Liga Plata, sobre obstáculos de 1,40 metros, volvió a imponerse Kevin González de Zárate, que cerró el concurso con dos victorias consecutivas. El jinete ya había sido el mejor el sábado en el Trofeo Unicaja, de 1,45 metros, y este domingo volvió a subir a lo más alto del podio en una prueba que también puntuaba para la clasificación de la Liga Nacional.

El triunfo de González de Zárate completa un fin de semana especialmente destacado para el jinete. El viernes, en la primera jornada, la victoria en la prueba grande, el Trofeo Volvo de 1,45 metros, correspondió a Jesús Garmendia Echevarría, que se impuso con "Mycox". Un día después, González de Zárate tomó el relevo con su victoria en el Trofeo Unicaja y este domingo volvió a imponerse en la Liga Plata.

El cierre de la jornada llegó con el Trofeo Plagastur, una prueba de baremo de dificultades progresivas en la que se impuso Anne Garizurieta Solaguren con "Alto du Roc". La amazona terminó con 65 puntos y un tiempo de 50,71 segundos, superando a Luana Burgoa Arrizabalaga, segunda con "Amaretto du Surgeon" con los mismos 65 puntos y un registro de 51,69. El tercer puesto fue para Joseba Espinosa Menéndez, con "Diamont JGF", también con 65 puntos, en 52,19 segundos.

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De esta manera, el CSN5 del CHAS* concluye con Luis Ortiz Agüera y Kevin González de Zárate como los ganadores de las dos pruebas puntuables para la Liga Nacional de Saltos, mientras que Anne Garizurieta se llevó la última prueba del programa.