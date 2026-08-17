Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Luis Ortiz Agüera conquista la Liga Oro y González de Zárate domina la Plata en el CHAS

La penúltima cita nacional dejó dos vencedores destacados en Gijón y un exigente programa de recorridos con protagonismo asturiano

Luis Ortiz en el primer puesto, junto a Jesús Garmendia, plata; y Kévin González de Zárate en tercera posición, ayer en el CHAS. | SANTORI

Luis Ortiz en el primer puesto, junto a Jesús Garmendia, plata; y Kévin González de Zárate en tercera posición, ayer en el CHAS. | SANTORI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
María Rendueles

María Rendueles

Gijón

El Club Hípico Astur (CHAS) puso este domingo el broche a su CSN5*, penúltima cita de la Liga Nacional de Saltos 2026, con una jornada protagonizada por Luis Ortiz Agüera y Kevin González de Zárate, vencedores respectivamente del Gran Premio de la Liga Oro y del Gran Premio de la Liga Plata. Ambas pruebas eran puntuables para la Liga Nacional y concentraron la mayor parte del protagonismo de una jornada marcada por la exigencia de los recorridos.

Luis Ortiz Agüera se lleva el Gran Premio de la Liga Oro

El Gran Premio de la Liga Oro, sobre obstáculos de 1,50 metros, era la prueba de mayor nivel del concurso y también la que contaba con una mayor participación y una dotación económica más elevada. El triunfo fue para el jinete andaluz Luis Ortiz Agüera, que completó la prueba con el mejor resultado en un recorrido en el que hubo muy pocos ceros. La dificultad del trazado puso a prueba a los participantes en una de las citas más importantes del calendario nacional.

Los recorridos estuvieron diseñados por el gijonés Eduardo Álvarez Estrada, jefe de pista del concurso y uno de los diseñadores con mayor presencia en la Liga Nacional de Saltos. El asturiano había sido el encargado de diseñar tres de los cuatro primeros concursos de la temporada y asumió también en el CHAS la responsabilidad de plantear el Gran Premio de 1,50 metros.

Kevin González de Zárate firma dos victorias consecutivas

En la Liga Plata, sobre obstáculos de 1,40 metros, volvió a imponerse Kevin González de Zárate, que cerró el concurso con dos victorias consecutivas. El jinete ya había sido el mejor el sábado en el Trofeo Unicaja, de 1,45 metros, y este domingo volvió a subir a lo más alto del podio en una prueba que también puntuaba para la clasificación de la Liga Nacional.

El triunfo de González de Zárate completa un fin de semana especialmente destacado para el jinete. El viernes, en la primera jornada, la victoria en la prueba grande, el Trofeo Volvo de 1,45 metros, correspondió a Jesús Garmendia Echevarría, que se impuso con "Mycox". Un día después, González de Zárate tomó el relevo con su victoria en el Trofeo Unicaja y este domingo volvió a imponerse en la Liga Plata.

El cierre de la jornada llegó con el Trofeo Plagastur, una prueba de baremo de dificultades progresivas en la que se impuso Anne Garizurieta Solaguren con "Alto du Roc". La amazona terminó con 65 puntos y un tiempo de 50,71 segundos, superando a Luana Burgoa Arrizabalaga, segunda con "Amaretto du Surgeon" con los mismos 65 puntos y un registro de 51,69. El tercer puesto fue para Joseba Espinosa Menéndez, con "Diamont JGF", también con 65 puntos, en 52,19 segundos.

Noticias relacionadas

De esta manera, el CSN5 del CHAS* concluye con Luis Ortiz Agüera y Kevin González de Zárate como los ganadores de las dos pruebas puntuables para la Liga Nacional de Saltos, mientras que Anne Garizurieta se llevó la última prueba del programa.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias
  2. Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
  3. Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: 'Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados
  4. Muere un montañero tras sufrir una caída cuando hacía una ruta por Somiedo
  5. Morante y Pablo Aguado reescriben la historia de El Bibio
  6. Asturias se consolida entre los destinos turísticos mejor valorados de España: mejora su nota y solo tiene una región por encima
  7. Los Fuegos deslumbran a Gijón con su ritmo, colorido y su magia: 'La traca final ha sido impresionante
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la jarra que filtra el agua más barata del mercado: disponible por menos de 7 euros

El Motocross Internacional de Sariego ruge de nuevo con 22 pilotos y un cartel de lujo

El Motocross Internacional de Sariego ruge de nuevo con 22 pilotos y un cartel de lujo

Luis Ortiz Agüera conquista la Liga Oro y González de Zárate domina la Plata en el CHAS

Luis Ortiz Agüera conquista la Liga Oro y González de Zárate domina la Plata en el CHAS

María Mirela, la modista rumana que enseña a coser a la juventud de Cangas del Narcea: "Nunca es tarde para dedicarte a tu pasión"

María Mirela, la modista rumana que enseña a coser a la juventud de Cangas del Narcea: "Nunca es tarde para dedicarte a tu pasión"

Seis playas de la comarca, en riesgo de desaparecer por el impacto del cambio climático

Seis playas de la comarca, en riesgo de desaparecer por el impacto del cambio climático

"Preocupación" por la caída de la Universidad de Oviedo en el Ranking de Shanghai y el relevo de investigadores que se jubilan: "El talento se escapa de la región"

"Preocupación" por la caída de la Universidad de Oviedo en el Ranking de Shanghai y el relevo de investigadores que se jubilan: "El talento se escapa de la región"

Los inspectores de pesca exigen "más protección" al Principado ante el aumento de "la hostilidad" cuando detectan furtivismo: "Ya no tenemos autoridad"

Los inspectores de pesca exigen "más protección" al Principado ante el aumento de "la hostilidad" cuando detectan furtivismo: "Ya no tenemos autoridad"

Fue condenado por violar a su hermana pequeña 19 años después: ahora ordenan repetir el juicio

Fue condenado por violar a su hermana pequeña 19 años después: ahora ordenan repetir el juicio

San Roque en Llanes, a todo pulmón: "Es una fiesta brutal"

Tracking Pixel Contents