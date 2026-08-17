El Motocross Internacional de Sariego ruge de nuevo con 22 pilotos y un cartel de lujo

Sariego vuelve a rugir. El Motocross Internacional de Sariego alcanza hoy su 51.ª edición convertido ya en una de las citas con más tradición del calendario asturiano. La prueba, integrada en las fiestas de San Pedrín de la Cueva, volverá a reunir en la parrilla a 22 pilotos nacionales e internacionales en una jornada que mantiene, medio siglo después de su nacimiento, su apuesta por la calidad y por un cartel de primer nivel.

La competición arrancará a las cinco de la tarde con los entrenamientos cronometrados, que decidirán el orden de elección de los puestos en la valla de salida. A las seis comenzará la primera manga, seguida de la segunda a las siete y de la tercera a las ocho. Las tres carreras tendrán una duración de 20 minutos más dos vueltas y la clasificación final se decidirá con la puntuación obtenida en cada una de ellas. La entrega de premios está prevista para las 21.30 horas.

Una parrilla con figuras nacionales e internacionales

La edición de este año volverá a contar con una destacada presencia española. Entre los nombres más importantes figuran Samuel Nilsson, Ander Valentín, Gerard Congost, Víctor Alonso, Joan Cros y Roger Oliver, algunos de los mejores pilotos nacionales de MX1, que tendrán enfrente a una potente representación francesa.

El francés Cedric Soubeyras volverá a ser uno de los grandes reclamos de la carrera. El piloto, que ya conoce la victoria en Sariego y se ha convertido en uno de los nombres habituales de la prueba, compartirá parrilla con otros destacados especialistas de su país como Calvin Fonvieille, vencedor de la pasada edición, Adrien Malaval, Julien Lebeau, Enzo Polias, Adrien Escoffier, Enzo Garrido y Anthony Bourdon.

Entre ellos destaca especialmente Malaval, campeón de Suiza de Motocross, mientras que Escoffier llega con un palmarés que incluye el bicampeonato de Francia de Supercross y el título de campeón del Mundo de Arenacross conquistado en 2025. También habrá espacio para jóvenes valores como Lebeau, campeón de Alemania de Supercross, y el gallego Valentino Vázquez, reciente vencedor del campeonato portugués de SX2.

El nivel internacional de Sariego no es una novedad. Por la prueba han pasado a lo largo de su historia grandes nombres del motocross y el enduro, entre ellos campeones del mundo como Frédéric Bolley, Marvin Musquin y Livia Lancelot, además de pilotos de prestigio como Mikael Musquin, Cedric Soubeyras o el portugués Paulo Gonçalves, uno de los grandes nombres de los raids, fallecido en el Rally Dakar.

La lista de españoles que han competido en Sariego durante estas cinco décadas también da una idea de la dimensión alcanzada por la carrera. José Ángel Mendívil, Toni Elías, Fernando Muñoz, Pablo Colomina, Luisake, Josep Alonso, Moisés Sainz, Nani Roma, Iván Cervantes, Josep García, Lorenzo Santolino, Jonathan Barragán, José Antonio Butrón o Rubén Fernández, entre muchos otros, han dejado su huella en la prueba.

El turno de los asturianos

La representación regional estará formada este año por Julio Pando y Alejo Peral, los dos pilotos asturianos que atraviesan un buen momento y que están realizando una destacada temporada en los Campeonatos de España de Enduro y Motocross. Ambos tratarán de aprovechar el conocimiento del terreno para plantar cara a una parrilla de enorme nivel y luchar por los puestos de honor.

La historia de la carrera comenzó en 1974 y, desde entonces, se ha disputado todos los años salvo los dos ejercicios en los que la pandemia de covid obligó a suspenderla. Más de medio siglo después, el Motocross Internacional de Sariego conserva su esencia y continúa siendo uno de los grandes acontecimientos deportivos de las fiestas de San Pedrín de la Cueva.

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Organizada por el Moto-Club Villaviciosa y patrocinada por la Comisión de Festejos de San Pedrín de la Cueva, la cita volverá a concentrar toda la emoción en apenas unas horas. Tres mangas, 22 pilotos y una parrilla en la que experiencia y juventud se medirán sobre el circuito de Sariego para decidir quién toma el relevo en el palmarés de una prueba que sigue resistiendo el paso del tiempo.