El Alimerka OCB aporta tres internacionales a la clasificación para el Mundial de 2027

El Alimerka OCB contará con tres jugadores internacionales durante la próxima ventana de selecciones. Daniil Shelist, Sander Hollanders y Félix Terins han sido convocados por Ucrania, Países Bajos y Suecia, respectivamente, para disputar los encuentros de la segunda fase de la clasificación para la Copa del Mundo de 2027.

Shelist, que afrontará su segunda temporada en Oviedo, ya se encuentra concentrado con Ucrania y se medirá a Grecia y Montenegro los días 28 y 31 de agosto. Antes de poner rumbo a sus respectivas concentraciones, Hollanders y TEl Alimerka OCB contará con tres jugadores internacionales durante la próxima ventana de selecciones. Daniil Shelist, Sander Hollanders y Félix Terins han sido convocados por Ucrania, Países Bajos y Suecia, respectivamente, para disputar los encuentros de la segunda fase de la clasificación para la Copa del Mundo de 2027.

Tres internacionales antes de iniciar la temporada

Shelist, que afrontará su segunda temporada en Oviedo, ya se encuentra concentrado con Ucrania y se medirá a Grecia y Montenegro los días 28 y 31 de agosto. Antes de poner rumbo a sus respectivas concentraciones, Hollanders y Terins participarán en los primeros entrenamientos del Alimerka OCB. El conjunto ovetense inicia mañana, jueves, la pretemporada en el Palacio de los Deportes de Oviedo, aunque los primeros pasos del nuevo proyecto ya han comenzado.

Javi Rodríguez afronta su cuarta campaña al frente del Alimerka OCB

La preparación del nuevo proyecto estará dirigida, una temporada más, por Javi Rodríguez. El técnico gallego afronta su cuarta campaña consecutiva al frente del conjunto carbayón y contará con un grupo de trabajo prácticamente idéntico al del pasado curso.

La principal novedad estará en el puesto de segundo entrenador, después de la salida de Mikel Ereño. Su lugar lo ocupará Alejandro Paniagua, que se incorpora como asistente principal. Alex Lesmes, Jorge Fernández y Diego Alonso mantienen sus funciones, al igual que el equipo médico, con Emilio García Prieto, Manuel Barreto, Nerea Vega y Daniel Barreto.erins participarán en los primeros entrenamientos del Alimerka OCB. El conjunto ovetense inicia mañana, jueves, la pretemporada en el Palacio de los Deportes de Oviedo, aunque los primeros pasos del nuevo proyecto ya han comenzado.

La preparación del nuevo proyecto estará dirigida, una temporada más, por Javi Rodríguez. El técnico gallego afronta su cuarta campaña consecutiva al frente del conjunto carbayón y contará con un grupo de trabajo prácticamente idéntico al del pasado curso.

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La principal novedad estará en el puesto de segundo entrenador, después de la salida de Mikel Ereño. Su lugar lo ocupará Alejandro Paniagua, que se incorpora como asistente principal. Alex Lesmes, Jorge Fernández y Diego Alonso mantienen sus funciones, al igual que el equipo médico, con Emilio García Prieto, Manuel Barreto, Nerea Vega y Daniel Barreto.