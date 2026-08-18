Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

El Alimerka OCB aporta tres internacionales a la clasificación para el Mundial de 2027

Alejandro Paniagua se incorpora al OCB como asistente principal en la cuarta temporada de Javi Rodríguez al frente del conjunto azul

Daniil Shelist, ayer, en el Palacio

Daniil Shelist, ayer, en el Palacio / ANTONIO LORCA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
María Rendueles

María Rendueles

Oviedo

El Alimerka OCB contará con tres jugadores internacionales durante la próxima ventana de selecciones. Daniil Shelist, Sander Hollanders y Félix Terins han sido convocados por Ucrania, Países Bajos y Suecia, respectivamente, para disputar los encuentros de la segunda fase de la clasificación para la Copa del Mundo de 2027.

Shelist, que afrontará su segunda temporada en Oviedo, ya se encuentra concentrado con Ucrania y se medirá a Grecia y Montenegro los días 28 y 31 de agosto. Antes de poner rumbo a sus respectivas concentraciones, Hollanders y TEl Alimerka OCB contará con tres jugadores internacionales durante la próxima ventana de selecciones. Daniil Shelist, Sander Hollanders y Félix Terins han sido convocados por Ucrania, Países Bajos y Suecia, respectivamente, para disputar los encuentros de la segunda fase de la clasificación para la Copa del Mundo de 2027.

Tres internacionales antes de iniciar la temporada

Shelist, que afrontará su segunda temporada en Oviedo, ya se encuentra concentrado con Ucrania y se medirá a Grecia y Montenegro los días 28 y 31 de agosto. Antes de poner rumbo a sus respectivas concentraciones, Hollanders y Terins participarán en los primeros entrenamientos del Alimerka OCB. El conjunto ovetense inicia mañana, jueves, la pretemporada en el Palacio de los Deportes de Oviedo, aunque los primeros pasos del nuevo proyecto ya han comenzado.

Javi Rodríguez afronta su cuarta campaña al frente del Alimerka OCB

La preparación del nuevo proyecto estará dirigida, una temporada más, por Javi Rodríguez. El técnico gallego afronta su cuarta campaña consecutiva al frente del conjunto carbayón y contará con un grupo de trabajo prácticamente idéntico al del pasado curso.

La principal novedad estará en el puesto de segundo entrenador, después de la salida de Mikel Ereño. Su lugar lo ocupará Alejandro Paniagua, que se incorpora como asistente principal. Alex Lesmes, Jorge Fernández y Diego Alonso mantienen sus funciones, al igual que el equipo médico, con Emilio García Prieto, Manuel Barreto, Nerea Vega y Daniel Barreto.erins participarán en los primeros entrenamientos del Alimerka OCB. El conjunto ovetense inicia mañana, jueves, la pretemporada en el Palacio de los Deportes de Oviedo, aunque los primeros pasos del nuevo proyecto ya han comenzado.

La preparación del nuevo proyecto estará dirigida, una temporada más, por Javi Rodríguez. El técnico gallego afronta su cuarta campaña consecutiva al frente del conjunto carbayón y contará con un grupo de trabajo prácticamente idéntico al del pasado curso.

Noticias relacionadas

La principal novedad estará en el puesto de segundo entrenador, después de la salida de Mikel Ereño. Su lugar lo ocupará Alejandro Paniagua, que se incorpora como asistente principal. Alex Lesmes, Jorge Fernández y Diego Alonso mantienen sus funciones, al igual que el equipo médico, con Emilio García Prieto, Manuel Barreto, Nerea Vega y Daniel Barreto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Oviedo: una mujer, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías
  2. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  3. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  4. El bar asturiano ubicado a más de 1.130 metros de altitud, con vistas a los lagos de Covadonga, que recomienda la mujer de Santiago Abascal: 'Vais a salir redondos
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
  6. Mari Luz Álvarez, vecina de Tacones: 'El pueblo ya no es tan tranquilo como antes pero aun así no lo cambio por la ciudad
  7. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  8. Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero

El Alimerka OCB aporta tres internacionales a la clasificación para el Mundial de 2027

El Alimerka OCB aporta tres internacionales a la clasificación para el Mundial de 2027

Una llegada masiva de centenares de carabelas portuguesas pone en alerta a todas las playas de Gijón: "Nos han chafado el día"

Una llegada masiva de centenares de carabelas portuguesas pone en alerta a todas las playas de Gijón: "Nos han chafado el día"

Llegada masiva de centenares de carabelas portuguesas recogidas en las playas de Gijón en lo que va de día

Llegada masiva de centenares de carabelas portuguesas recogidas en las playas de Gijón en lo que va de día

El edificio ubicado en el corazón del Oviedo Antiguo que sale a la venta por 280.000 euros

El edificio ubicado en el corazón del Oviedo Antiguo que sale a la venta por 280.000 euros

Las playas de Luanco y Candás, arrasadas por una nueva oleada de carabelas portuguesas: "No paramos de sacar, estaban por todas partes"

Las playas de Luanco y Candás, arrasadas por una nueva oleada de carabelas portuguesas: "No paramos de sacar, estaban por todas partes"

La "linterna" del mar avilesina recupera su estética original y luce una nueva cúpula roja

La "linterna" del mar avilesina recupera su estética original y luce una nueva cúpula roja

Corvera se vuelca con el deporte por sus fiestas con una treintena de citas y una marcha cicloturista multitudinaria

Corvera se vuelca con el deporte por sus fiestas con una treintena de citas y una marcha cicloturista multitudinaria

Samuráis, una "Capilla Sidrina" rodante y un Bad Bunny minero: el ingenio se desborda en los "astilleros" de la Laviana para dar forma a las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón

Samuráis, una "Capilla Sidrina" rodante y un Bad Bunny minero: el ingenio se desborda en los "astilleros" de la Laviana para dar forma a las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón
Tracking Pixel Contents