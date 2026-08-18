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Arbidel González, liberado tras su récord de España en el 200 mariposa: "Las sensaciones vuelven a ser buenas"

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Arbidel González

Arbidel González / LNE

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Javi Viso

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Avilés

Dos centésimas de segundo fueron suficientes para que Arbidel González volviese a superarse a sí mismo y marcar un nuevo récord de España en 200 mariposa. El nadador corverano ya lo había logrado en 2023, pero el pasado fin de semana, durante el Europeo de París, rebajó hasta los 1:54.97, lo que supuso una liberación para él tras unos meses complicados. "Durante los últimos tres años los tiempos nunca llegaban a salir como queríamos y esta ha sido la primera competición en la que todo ha ido bien. Las sensaciones vuelven a ser buenas", confiesa el asturiano desde el propio aeropuerto rumbo a Asturias.

Para González, tras superar una lesión en su hombro que le acompañó meses atrás, la clave de su nuevo éxito fue la "preparación mental". "Trabajé con mi psicóloga todas las semanas buscando qué poder mejorar y qué cosas apartar de la cabeza porque, al final, estamos un año entero entrenando para una competición específica y, si no sale bien, te queda la sensación de que no ha servido para nada entre comillas", indica.

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Ahora, el corverano disfrutará de varias semanas de vacaciones antes de volver al agua, con el claro objetivo de los próximos Juegos Olímpicos: Los Ángeles 2028. Antes, este 2026, en diciembre disputará el Mundial de piscina corta en Pekín y, de cara a 2027, su siguiente objetivo será el Mundial de piscina larga en julio en Budapest. "A partir de julio ya nos podemos clasificar oficialmente, así que obviamente hay que tenerlos presente", concluye.

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