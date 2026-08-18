El balomnano asturiano recupera una estrella: el Horizonte Atlética consigue la vuelta a casa de Adrián Fernández

El Horizonte Atlética da un golpe de efecto con la incorporación de Adrián Fernández. El central avilesino, de 32 años y con una dilatada trayectoria en la élite del balonmano español, regresa a casa para reforzar un proyecto que tiene como gran objetivo dar el salto a División de Honor Plata. El jugador llega procedente del Ademar León, de la Liga Asobal, y será presentado este miércoles en la sala de prensa del estadio Ramón Suárez Puerta.

La incorporación de Fernández supone un importante refuerzo para el conjunto avilesino tanto por su calidad como por la experiencia acumulada durante más de una década en el balonmano profesional. El club considera su fichaje «un impulso deportivo y simbólico» para el proyecto Horizonte Atlética, que pretende dar un paso adelante y pelear por el ascenso a la tercera categoría del balonmano nacional.

El nuevo central del Horizonte Atlética, de 1,88 metros de altura y 88 kilos, conoce bien el balonmano de la comarca. Se formó en la cantera del GD Bosco y posteriormente pasó por la Atlética Avilesina antes de iniciar una trayectoria que le llevaría a competir al máximo nivel nacional. Su siguiente destino fue el Gijón Jovellanos, con el que consiguió el ascenso a la Liga Asobal, uno de los primeros grandes éxitos de su carrera.

A partir de ahí, Fernández construyó un extenso recorrido por algunos de los clubes más destacados del balonmano español. Defendió las camisetas del Villa de Aranda, Atlético Valladolid, Bidasoa Irún y Torrelavega antes de incorporarse al Ademar León, equipo del que procede ahora. Una trayectoria que le ha permitido acumular experiencia en la máxima categoría y competir en escenarios de primer nivel.

Su llegada aporta al Horizonte Atlética dirección de juego, experiencia y conocimiento de la competición, además del componente añadido que supone recuperar para el balonmano avilesino a un jugador formado en la ciudad y que ha desarrollado buena parte de su carrera en la élite. El fichaje se produce, además, gracias al apoyo del Real Avilés, según señala el club.

La apuesta por Fernández refuerza las aspiraciones del Horizonte Atlética de cara a una temporada en la que el ascenso a División de Honor Plata aparece como el gran desafío deportivo. La entidad confía en que la experiencia del central contribuya a elevar el nivel competitivo del equipo y a acompañar el crecimiento de un proyecto que busca hacerse un hueco en categorías superiores.

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El regreso del jugador a Avilés será escenificado esta tarde en el Ramón Suárez Puerta, donde el club dará a conocer los detalles de una incorporación con la que suma a sus filas a uno de los balonmanistas avilesinos con mayor recorrido en la máxima categoría nacional.