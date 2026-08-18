El Círculo Gijón incorpora los 2,08 metros de David Stachovskij

El pívot lituano, criado en Málaga, se incorpora al conjunto gijonés tras una amplia trayectoria en las competiciones FEB y después de haber sido rival del Círculo en la fase de ascenso de 2025.

El Círculo Gijón continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de David Stachovskij, un pívot de 2,08 metros que aportará tamaño, fortaleza física y experiencia en las competiciones FEB. El jugador, nacido en Lituania pero criado en Málaga desde los tres años, llega al conjunto gijonés con opción de renovación.

Su fichaje tiene además un componente especial, ya que Stachovskij no es un desconocido para la afición del Círculo. El 22 de mayo de 2025 se enfrentó al equipo gijonés con el Colegio El Pinar en la fase final de Tercera FEB que daba acceso a la categoría superior. Aquel encuentro, disputado en Gijón, terminó con triunfo local por 68-62. Algo más de un año después, los 2,08 metros del interior cambiarán de lado.

Experiencia en las competiciones FEB

Nacido el 26 de octubre de 1996 en Lituania, Stachovskij se trasladó a España cuando apenas tenía tres años y creció en Málaga, donde desarrolló buena parte de su trayectoria deportiva. A sus 29 años, acumula una amplia experiencia en las competiciones FEB, con etapas en LEB Plata y numerosos cursos en Liga EBA y la actual Tercera FEB. Colegio El Pinar, Jaén y ULB figuran entre sus últimos destinos.

El Círculo incorpora así un perfil diferente para su juego interior. La presencia física del nuevo pívot permitirá al equipo ganar centímetros en la pintura, mejorar su capacidad para cerrar el rebote y disponer de una referencia cerca del aro. Su capacidad para jugar al contacto, ocupar espacios y generar bloqueos ofrece además a Nacho Galán una alternativa para modificar el planteamiento del equipo en función de las necesidades de cada partido.

La llegada de Stachovskij responde, por tanto, a la búsqueda de una plantilla más completa y con diferentes recursos. Su experiencia en encuentros de exigencia y su conocimiento de la categoría son otros de los argumentos que han llevado al club a apostar por él.

La conexión de Stachovskij con el Círculo Gijón

Su llegada a Gijón estará marcada también por una conexión personal con el club. Stachovskij mantiene una estrecha amistad con Sharif Idris, antiguo jugador del Círculo, que le animó a aceptar la propuesta gijonesa y le trasladó sus referencias sobre el equipo y la ciudad.

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De esta forma, el pívot regresa a una pista que ya conoce, pero con una camiseta diferente. En mayo de 2025 llegó como rival para intentar frenar al Círculo en su camino hacia el ascenso. Ahora formará parte del proyecto rojinegro con el objetivo de contribuir al regreso del conjunto gijonés.