Las Mestas reúne a la élite del salto internacional con Scott Brash y Harry Charles

Las Mestas volverá a recibir, desde el próximo martes 25 de agosto, a algunos de los nombres más destacados del salto internacional. El listado provisional de participantes del Concurso Internacional de Saltos de Gijón reúne a jinetes y amazonas de reconocido prestigio y confirma, un año más, el atractivo de una cita que mantiene su capacidad para atraer a la élite pese a la proximidad del Campeonato del Mundo de Aachen.

Uno de los grandes reclamos será el británico Scott Brash, que encabeza la relación de participantes del CSI4*. El jinete, antiguo número uno mundial, cuenta con un amplio palmarés internacional y entre sus grandes éxitos figura el oro olímpico por equipos en Río 2016. Su presencia será uno de los principales atractivos de una edición que volverá a contar con varios de los mejores especialistas del mundo.

También estará en Las Mestas otro británico de referencia, Harry Charles, campeón olímpico por equipos en París 2024. A sus 27 años, Charles se ha consolidado entre los grandes nombres de la nueva generación del salto y será uno de los jinetes a seguir durante la semana gijonesa.

Regresan varios protagonistas de la pasada edición

La lista incluye además a varios viejos conocidos del público de Las Mestas. Es el caso del italiano Emanuele Camilli, que el año pasado terminó segundo en el Gran Premio de Gijón con "Chacco’s Girlstar". El italiano completó un doble cero y solo fue superado en el desempate por el sudafricano Oliver Lazarus.

Si hay un participante que llega con un recuerdo especialmente reciente de sus éxitos en Gijón, ese es Rodrigo Giesteira Almeida. El portugués fue uno de los grandes protagonistas de la pasada edición y consiguió tres victorias en pruebas de cuatro estrellas.

Otro de los jinetes que volverá a Las Mestas después de dejar huella el pasado año será el saudí Abdullah Alsharbatly. En 2025 consiguió su primera victoria en el concurso al imponerse en el Trofeo Caser con "Quisandro".

La nómina internacional se completa con nombres de gran experiencia como Emanuele Gaudiano, Robert Whitaker y Sanne Thijssen. Los tres conocen ya la pista gijonesa y han protagonizado buenos resultados en anteriores ediciones.

La relación provisional incorpora también a otros nombres destacados del circuito internacional como Jack Whitaker, Millie Allen, Pénélope Leprevost, Edouard Schmitz, Pedro Veniss, Olivier Robert y David Simpson.

Eduardo Álvarez Aznar lidera la representación española

La representación española estará encabezada por Eduardo Álvarez Aznar, uno de los habituales de los puestos de honor en Las Mestas. Y la participación asturiana tendrá como principales referentes a Julio Arias y Sira Martínez. Arias ya sabe lo que es subir al podio en Las Mestas: el pasado año terminó tercero en una prueba de cuatro estrellas. Sira Martínez también dejó su sello en la pasada edición, al quedarse a las puertas del desempate de una prueba de cuatro estrellas.

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La inscripción todavía no es definitiva, pero los nombres ya confirmados permiten anticipar una nueva edición de gran nivel. Las Mestas volverá a reunir a jinetes y amazonas con experiencia olímpica y mundial, ganadores en grandes concursos y, sobre todo, varios protagonistas que ya conocen el sabor de la victoria en la pista gijonesa.