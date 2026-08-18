El San Ignacio, campeón de España femenino sub-15 de voley playa

Las jóvenes jugadoras del colegio San Ignacio se proclamaron nuevas campeonas nacionales dentro del Campeonato de España de voley playa sub-15 femenino que se celebró en las instalaciones del centro internacional de Lorca. Las ovetenses superaron en la final a Higueron de forma clara tras un gran encuentro (21-14/ 21-9) en el que dominaron al conjunto andaluz en todo momento.

Así, pusieron el broche de oro a un campeonato en el que comenzaron con derrota, pero fueron capaces de darle la vuelta hasta proclamarse como las mejores del país en Lorca.

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Las jugadoras del San Ignacio / Lne

En tercer lugar finalizó Bosma Academy, que se llevó el bronce tras vencer al Sanse A en un partido igualado (20-22/ 17-21). Este solo es un nuevo éxito de colegio ovetense, que en los últimos dos años ha sumado cuatro medallas nacionales.