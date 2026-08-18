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El San Ignacio, campeón de España femenino sub-15 de voley playa

El equipo del San Ignacio sub-15 femenino celebra su triunfo en Lorca. | LNE

El equipo del San Ignacio sub-15 femenino celebra su triunfo en Lorca. | LNE

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Javi Viso

Javi Viso

Las jóvenes jugadoras del colegio San Ignacio se proclamaron nuevas campeonas nacionales dentro del Campeonato de España de voley playa sub-15 femenino que se celebró en las instalaciones del centro internacional de Lorca. Las ovetenses superaron en la final a Higueron de forma clara tras un gran encuentro (21-14/ 21-9) en el que dominaron al conjunto andaluz en todo momento.

Así, pusieron el broche de oro a un campeonato en el que comenzaron con derrota, pero fueron capaces de darle la vuelta hasta proclamarse como las mejores del país en Lorca.

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Las jugadoras del San Ignacio / Lne

En tercer lugar finalizó Bosma Academy, que se llevó el bronce tras vencer al Sanse A en un partido igualado (20-22/ 17-21). Este solo es un nuevo éxito de colegio ovetense, que en los últimos dos años ha sumado cuatro medallas nacionales.

Las jugadoras del San Ignacio con el trofeo

Las jugadoras del San Ignacio con el trofeo / Lne

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