El Motocross Internacional de Sariego volvió a ofrecer ayer una tarde de motor, público y emoción sobre el trazado asturiano. La prueba, organizada por el Motoclub Villaviciosa, reunió a una veintena de pilotos y mantuvo la incertidumbre hasta la última manga, especialmente en la lucha por las primeras posiciones. Al final, el francés Cédric Soubeyras hizo valer su regularidad para hacerse con la victoria absoluta, por delante de sus compatriotas Adrien Malaval y Calvin Fonvieille.

Soubeyras resiste y se lleva el Motocross de Sariego

Dos victorias para encarrilar el triunfo

Soubeyras comenzó dejando claras sus intenciones. El piloto francés se impuso en las dos primeras mangas, ambas con una ventaja de algo más de siete segundos sobre su perseguidor. En la primera terminó por delante de Fonvieille y Malaval, mientras que en la segunda volvió a cruzar la meta en primera posición, esta vez seguido por el catalán Víctor Alonso Rodilla y Malaval.

Pero la tercera manga cambió el guion. Malaval salió dispuesto a pelear por el triunfo y terminó imponiéndose en una llegada muy ajustada ante Alonso Rodilla, al que aventajó por solo 0,678 segundos. Soubeyras fue tercero, a 20,651 segundos del ganador. Una caída en las primeras vueltas obligó al francés a remontar y añadió todavía más emoción a una manga en la que tuvo que rehacerse para asegurar finalmente la victoria de la prueba.

La regularidad terminó siendo decisiva. Soubeyras acumuló 70 puntos, gracias a sus tres victorias parciales, mientras que Malaval sumó 65, con dos segundos puestos y el triunfo en la última manga. Fonvieille, vencedor de la edición anterior, completó el podio con 58 puntos, después de ser segundo, cuarto y cuarto en las tres carreras.

Joan Cros, el mejor español

Por detrás de los tres franceses apareció Joan Cros, cuarto de la general y mejor español. El piloto catalán fue cuarto en las tres mangas, una muestra de su constancia, para terminar con 50 puntos. También destacó Víctor Alonso Rodilla, quinto absoluto con 48 puntos, después de protagonizar una gran tercera manga en la que terminó segundo.

Entre los pilotos asturianos, el mejor clasificado fue Julio Pando, octavo de la general con 35 puntos. El piloto regional firmó una actuación regular, con un séptimo puesto en la primera manga y dos octavos en las siguientes. Alejo Peral López, que había terminado sexto y séptimo en las dos primeras carreras, marchaba por delante de Pando en la general antes de la última manga, pero no pudo completar esa tercera carrera y acabó finalmente undécimo con 29 puntos.

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La jornada dejó también una buena respuesta por parte del público, con una notable afluencia a lo largo de la tarde y un ambiente favorable en torno a una prueba que volvió a convertir el circuito de Sariego en punto de encuentro para los aficionados al motocross. La competición resultó entretenida y, más allá de los abandonos registrados por problemas mecánicos y de la caída de Peral en la última manga, no hubo que lamentar incidencias de gravedad.