El jugador de balonmano Adrián Fernández, ante su fichaje por la Atlética Avilesina: "Como en casa, en ningún sitio"

"Como en casa, en ningún sitio". Así de contundente y claro se mostró el central Adrián Fernández, en la sala de prensa del Suárez Puerta, tras su regreso a la Atlética Avilesina. Después de 14 años lejos de su tierra natal y una década compitiendo fuera de Asturias, el central avilesino regresa al club para ponerse al frente del nuevo proyecto del Horizonte Atlética Avilesina de Primera Nacional masculina. "Es una etapa muy especial, una vuelta a casa", resumió el jugador durante su presentación en Avilés. Y es que el propio jugador lo tenía claro: el próximo destino debía ser Avilés.

El regreso del jugador formado en la cantera del Grupo Deportivo Bosco supone uno de los movimientos más importantes del balonmano avilesino en los últimos años. Con 32 años, 1,88 metros de altura y 88 kilos de peso, Adrián Fernández llega procedente del Ademar León, donde ha competido en la Liga Asobal, la máxima de la categoría. Este fichaje llega después de una trayectoria que le ha llevado por clubes como Gijón Jovellanos, Villa de Aranda, Atlético Valladolid, Bidasoa, Torrelavega y el conjunto leonés.

"Poder volver a casa con mis 32 años y hacerlo a un nivel todavía aceptable va a ser un regalo", afirmó el jugador, que explicó que una de las motivaciones principales a la hora de tomar su decisión fue recuperar el día a día junto a su gente. "Me apetecía más estar aquí, jugar aquí, que seguir fuera", reconoció entusiasmado.

El fichaje de este central ha sido posible gracias también al apoyo del Real Avilés y de su presidente, Diego Baeza, una colaboración que desde la Atlética quisieron agradecer durante la presentación. "No es casualidad que estemos aquí, en el Suárez Puerta", destacó Gerardo González, presidente de la Atlética, quien considera la llegada de Fernández una incorporación "importantísima" para completar una plantilla llamada a pelear por objetivos ambiciosos de ascenso.

El técnico Juan Muñiz hizo hincapié tanto en la calidad deportiva como en el perfil humano del nuevo jugador. "Incorporamos al gran jugador y también a la buena persona", señaló. También incidió en que Adrián encaja en un vestuario, el cual consideró una de las claves del proyecto deportivo.

El central, que por otra parte ya conoce a buena parte de sus nuevos compañeros, llega con la intención de aportar experiencia y liderazgo. "Vengo a sumar, a intentar hacer mejores a mis compañeros y a explotar las virtudes de cada uno", explicó. Además, destacó que su objetivo será ayudar al equipo a competir al máximo en cada entrenamiento y cada partido.

En la pista, su papel será especialmente importante. El club avilesino buscaba un central específico capaz de controlar los tiempos del partido, una faceta que Juan Muñiz considera una de sus grandes alabanzas. "Es un jugador muy inteligente, que controla perfectamente el ritmo del partido", resumió el entrenador.

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Adrián Fernández vuelve así al lugar donde empezó todo, después de 14 y 10 años fuera de Avilés y Asturias, respectivamente, con una experiencia acumulada en una trayectoria de primer nivel. Ahora regresa a la Atlética Avilesina con 32 años y con la intención de disfrutar del balonmano junto a los suyos, pero también de aportar su experiencia para que el equipo pelee por el ascenso. "Como en casa, en ningún sitio", resumió. La aspiración del club pasa por pelear por los puestos de ascenso, con la idea clara de una competición muy igualada entre equipos.