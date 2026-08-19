Las Lobas juegan esta tarde ante el Cleba en La Robla

Las Lobas Alimerka Oviedo afrontan esta tarde su tercer amistoso de pretemporada con una visita al Caja Rural Cleba en La Robla. El encuentro, fijado para las 19:30 horas, abrirá la semana más exigente de la preparación para las pupilas de Manolo Díaz, que disputarán tres partidos en apenas cinco días. Tras el duelo en tierras leonesas, las carbayonas pondrán rumbo a Galicia para participar este viernes y el sábado en el II Memorial Julio Gilsanz. El técnico azul considera que el choque ante el Cleba servirá principalmente para incrementar la carga de trabajo antes del torneo gallego. "Es un partido más pensado para meter un poco más de carga en la semana", explica Díaz, que destaca la importancia de estos encuentros para ajustar el equipo y comprobar "las cosas que salen y las que no". La plantilla encara así una prueba exigente antes del inicio de la competición, tras su regreso a la máxima categoría.