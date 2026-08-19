Locura para hacerse con una entrada para ver a España en el Tartiere: más de 7.000 personas en la cola online y una hora de espera

Puntuales, incluso desde antes de las 12:00 horas -momento en el que se ponían a la venta-, cientos de oviedistas esperaban en la página web de la Federación Española de Fútbol para comprar una entrada para ver el España-República Checa que se disputará en el Carlos Tartiere el próximo 3 de octubre. En el día de hoy, solo los abonados carbayones podían adquirir estas localidades en exclusiva y la locura fue total, con más de 7.000 personas a la cola y cerca de una hora de espera tras la primera media hora de venta.

Una vez superada la larga cola digital, muchos seguidores azules -los únicos que pueden comprar en exclusiva las entradas este miércoles- tuvieron problemas en el momento de adquirirlas. A la hora de pagar, en algunos casos salía error y tenían que volver al punto de partida. Las localidades más baratas volaron en los primeros minutos (cada abonado podía adquirir un máximo de cuatro localidades) y la cola aumentaba con el paso del tiempo. Superada las 12:30 horas, había más de 7.000 personas a la espera para conseguir localidades y la página de la RFEF estimaba una espera superior a la hora. "Debido a la alta demanda existente en estos momentos el tiempo de espera es superior a lo normal", admitía la web.

La pantalla de inicio a la hora de adquirir entradas para el duelo de España en el Tartiere / Lne

Esta ventana exclusiva para abonados y titulares del carnet oviedista se mantendrá hasta el jueves 20, cuando, a partir de las 12:00 horas, la venta se abrirá al público general y cualquier aficionado podrá comprar su entrada para el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Nations League. Las entradas oscilan entre los 25 euros, las más baratas, y los 80. Las localidades de menor precio corresponden a los fondos Norte y Sur (Norte Naranco Alto y Sur Aramo Alto), mientras que las más caras se sitúan en Oeste Herrerita Central (80 euros). A partir de ahí, hay opciones para todos los bolsillos, desde los 75 euros de Presidencial Baja Central hasta los 45 de Ería Alta Lateral. La RFEF informa de que, una vez adquiridas, las entradas serán digitales y podrán consultarse a través de la aplicación RFEF Tickets, aunque, por motivos de seguridad, se recibirán en las 48 horas previas al partido.

Noticias relacionadas

El partido de la Selección en el Tartiere no será uno cualquiera. Tras alzarse con la segunda estrella en esa agónica final ante Argentina, España afrontará su segundo encuentro en tierras españolas en la capital del Principado. Será el sábado 3 de octubre ante República Checa (20:45 horas), en lo que será la tercera jornada de la Nations League. Antes, el combinado de Luis de la Fuente se medirá a Inglaterra en Wembley (26 de septiembre) y ante Croacia en el Ramón Sánchez Pizjuán (29 de septiembre).