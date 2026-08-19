La transformación de Las Mestas: pistas renovadas, ahorro de agua y más seguridad para los caballos

El futuro de Las Mestas se juega sobre dos superficies. La arena y el césped concentran este año una de las principales apuestas del Hípico de Gijón, que ha acometido una profunda renovación de sus pistas de entrenamiento y competición con un objetivo que va más allá de mejorar las instalaciones: ofrecer las condiciones necesarias para que los mejores jinetes y amazonas quieran volver a Gijón.

"Para que vengan los buenos hacen falta dos cosas: que haya premios y que no se lesione el caballo", explica Salvador Gómez, jefe de la Unidad Técnica de Infraestructuras Deportivas del Patronato de Gijón. Una afirmación que resume el propósito de una inversión por parte del Patronato Deportivo Municipal que supera los 400.000 euros entre ambas superficies y que busca adaptar Las Mestas a las exigencias de la hípica actual.

Una pista de arena al nivel de las grandes instalaciones internacionales

La actuación más importante en términos económicos se ha realizado en la pista de arena, destinada al entrenamiento. "La antigua pista tenía una forma irregular y presentaba problemas relacionados con la dureza del terreno, la posible presencia de piedras bajo la arena y la gestión del agua", explica.

La nueva instalación cuenta ahora con 40 metros de ancho por 70 de largo, 2.800 metros cuadrados, y ha sido diseñada al nivel de otras pistas de referencia internacional. Pero su principal novedad se encuentra bajo la arena. El recinto incorpora un sistema "ebb & flow" (flujo y reflujo), que permite gestionar el agua desde el subsuelo mediante una red de tuberías. De esta forma se puede regular la humedad de la superficie, aportando o evacuando agua según las necesidades.

El sistema supone además un importante avance en sostenibilidad. Hasta ahora, el mantenimiento de la pista "obligaba a utilizar grandes cantidades de agua" para mantener la arena en las condiciones adecuadas. La nueva tecnología permitirá reducir de forma drástica ese consumo y "ahorrar millones de litros de agua", afirma.

La renovación de la pista de arena, con una inversión cercana a los 400.000 euros, ha contado con la participación de Geolastic Group y New Construction.

La recuperación del césped para garantizar la seguridad de los caballos

La otra gran actuación se encuentra en la pista verde, la central de Las Mestas y principal escenario de competición. Sus 10.000 metros cuadrados de césped habían sufrido durante los últimos años el uso intensivo para otras actividades deportivas, especialmente rugby y fútbol americano.

Para un campo de rugby podía ser asumible, pero no para una pista sobre la que un caballo salta a gran velocidad. "Cuando están jugando la prueba y van a toda velocidad, el terreno tiene que estar seguro para el caballo", señala Gómez.

El Patronato recurrió al asesoramiento del ingeniero agrónomo belga Michel Poncelet, "uno de los referentes en esto". Se realizaron trabajos de abonado y escarificado y se llevó a cabo un seguimiento periódico mediante catas para comprobar la evolución de las raíces. La inversión sobre el césped ha supuesto alrededor de 25.000 euros.

El trabajo sobre las pistas no termina con las obras. "El mantenimiento es vital, estamos estudiando la adquisición de un robot autónomo diseñado para nivelar, mullir y compactar pistas hípicas de arena", apunta Gómez. Una herramienta que permitiría mantener de forma más constante las condiciones de la superficie y prolongar el rendimiento de la nueva instalación.

Arena y césped forman así las dos caras de una misma apuesta. La nueva pista de entrenamiento y la recuperación de la de competición pretenden convertir Las Mestas en un recinto más seguro y competitivo. Porque, además de los premios, los grandes jinetes "buscan instalaciones que ofrezcan garantías para sus caballos".

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"Hemos dado dos pasos para que vengan los buenos", resume Gómez. La próxima semana, con el concurso de nuevo en marcha, Las Mestas estrenará algo más que dos pistas renovadas: una apuesta por seguir siendo un destino para la élite ecuestre.