El Concurso Hípico de Gijón repite los talleres en Las Mestas para los más pequeños: así es la singular oferta

El 83º Concurso Hípico de Gijón, que realizará hoy su presentación oficial en el Ayuntamiento de Gijón y que tendrá lugar en Las Mestas del 25 al 30 de agosto, refuerza este año su apuesta por la cultura, la creatividad y el bienestar con una programación de talleres orientados a familias y visitantes que buscan experiencias más allá de la competición.

Los talleres de Gea Crea abrirán la programación con sesiones de pintura inspiradas en el entorno hípico. Se desarrollarán diariamente de 11:00 a 12:30, del 25 al 30 de agosto, con precios entre 15 y 30 euros e inscripción a través de su web. Están dirigidos a niños desde 7 años y adultos, salvo el taller del 25 de agosto, accesible también para niños desde 5 años.

El bienestar tendrá su espacio gracias a Del Norte Estudios, que ofrecerá dos sesiones especiales. El 27 de agosto, a las 11:00, una clase de vinyasa flow (yoga dinámico) seguida de un taller de yoga facial; y el 28 de agosto, también a las 11:00, una sesión de pilates sculpt combinada con yoga facial. Ambas actividades tienen un precio de 23 euros y se reservan a través de su app o web. La artesanía botánica llegará de la mano de Hábito Botánico, que impartirá talleres diarios de estampación botánica y manualidades como libretas artesanales con cosido japonés. Se celebrarán del 26 al 30 de agosto, en dos turnos, 11:00 y 12:30, con reserva online mediante el enlace de su biografía de Instagram o por mensaje directo. El precio es de 30 euros, aunque también ofrecen un taller privado para grupos por 40 euros.

La programación creativa se completa con La Createría, que propone un taller diferente cada día. Sus actividades van desde tote bags, vasos o abanicos hasta macetas y kits de siembra. Las inscripciones se realizan por mensaje directo en Instagram y cada taller costará 15 euros.

Oferta gastronómica

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Además, el recinto contará con una zona gastronómica reforzada. En ella se instalarán varios food trucks, entre los que destacan La Bombera, Bertys y Tres Nonnas. A esta selección se suman los puestos de comida tradicionales. Pata Negra Salamanca servirá bocadillos; Robi ofrecerá churros recién hechos y La Golosa pondrá a disposición chuches y golosinas. También estará presente La Ibense, y Raw Coco. n