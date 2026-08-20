Dennis Galante y Berto, listos para debutar con el Marino

La llegada de Dennis Galante y Berto González pone punto y final al capítulo de fichajes en el Marino de Luanco. Al menos, así lo valora el club gozoniego tras presentar ayer a sus dos nuevos jugadores en Miramar. Ambos estuvieron acompañados por el tesorero del club, Juan Carlos Marcos. Llegan con la idea de aportar alternativas y dar un salto de calidad al cuadro dirigido, una temporada más, por Sergio Sánchez.

"Venir al Marino es venir a casa y buscar la continuidad que me faltó estas dos últimas temporadas. Hubo contactos con el Marino desde principio del verano. Coincidí con Sergio Sánchez en el Sporting y me gusta su idea del juego. El Marino es un club que se respeta", señaló el atacante Berto González, avilesino de 28 años formado en la cantera rojiblanca y que el último año militó en el Xerez. Cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol nacional con pasos por al AD Alcorcón, Cultural Leonesa, SD Amorebieta y CD Numancia, entre otros, además de su estapa en Sporting, donde llegó a debutar con el primer equipo. Puedo adaptarme a varias posiciones en el ataque. Busco los espacios libres y me gusta el gol", señaló sobre una nueva etapa en la que Sergio Sánchez sabrá exprimer al máximo sus cualidades.

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Dennis Galante, centrocampista canario de 18 años, llega desde el Valladolid Promesas para vivir en Miramar su primer año como sénior. El Valladolid me habló del interés de varios equipos y la confianza que me transmitió el Marino fue crucial. Nada más llegar, disfruté de mi primer partido y eso se agradece. Los canarios Guaya y Dailos me aportaron cercanía y estoy contento por jugar en Segunda RFEF", aseguró. La pasada campaña ya debutó con el filial pucelano en Segunda RFEF, además de disputar 24 partidos y anotar 2 goles con el juvenil de División de Honor. El equipo se encuentra preparando ya el partido de Copa Federación que le enfrentará al Mosconia el próximo sábado, a partir de las 20.00 horas, en el Marqués de la Vega de Anzo.