España viaja con 42 palistas al Mundial de sprint de piragüismo en Poznan

El equipo nacional español de sprint de piragüismo, integrado por 42 palistas —33 en las pruebas de sprint y otros nueve en Paracanoe—, pondrá rumbo este domingo a Poznan (Polonia), donde disputará del 26 al 30 de agosto el Campeonato del Mundo de sprint olímpico y Paracanoe. Una cita de especial trascendencia para el piragüismo español, no solo por el propio Mundial, sino también porque será la última prueba de la temporada del ranking olímpico, el nuevo sistema de puntuación para la clasificación de los Juegos de Los Ángeles 2028.

El combinado nacional afronta la cita con el objetivo de superar las ocho medallas conquistadas el pasado año en el Mundial celebrado en el Parque Idroscalo de Milán (Italia).

España defiende el título mundial femenino en K-4 500

La competición para España arrancará con Pablo Crespo (Club Fluvial de Lugo) en el C-1 1.000 metros. A continuación llegará el turno de los K-4 500 metros. Primero competirán los hombres, con Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, y después las mujeres, que defenderán el título mundial conquistado el pasado año. El barco español estará formado por la gijonesa Sara Ouzande (Club Los Delfines de Ceuta), la coañesa Lucía Val (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro), la onubense Daniela García y la valenciana Bárbara Pardo.

Las siguientes españolas en entrar en acción serán Ángeles Moreno y Viktoria Yarchevska, en el C-2 500 metros. A continuación comenzarán las pruebas de Paracanoe, con Adrián Castaño en el KL1 200.

La sesión matinal se completará con las series del C-1 200, con Pablo Graña; el K-1 200, con Carlos Arévalo, y el K-1 1.000, con Laia Pelachs.

Por la tarde competirán Claudia Couto y Diego Domínguez en las clasificatorias del C-1 500; Carolina García y Paco Cubelos, en las del K-1 500 y K-1 1.000, respectivamente, y Ángeles Moreno y Viktoria Yarchevska, en el C-2 200. El Paracanoe cerrará la jornada con las pruebas KL2 200, KL3 200 y VL2 y VL3 200.

El segundo día de competición abrirá con el K-1 200 y el C-1 200 femenino. Antía Jácome buscará el pase a semifinales en canoa, mientras que la gijonesa Sara Ouzande hará lo propio en kayak. La mañana continuará con las series del K-1 500, con Alex Graneri, y las del K-2 y C-2 500. En el K-2 competirán Estefanía Fernández y Begoña Lazkano, mientras que Enrique Adán y Carlos García lo harán en categoría masculina. En el C-2 500 masculino participarán Daniel Grijalba y Adrián Sieiro.

Por la tarde se disputarán distintas semifinales y volverán a competir varios representantes españoles de Paracanoe, entre ellos Carlota Blanca, Inés María Felipe, María Jiménez, Javier Piñeiro y Juan Antonio Valle.

Javier López afrontará los 5.000 metros en K-1

El sábado 29 llegará la final del C-4 500 masculino, con Cayetano García, Pablo Martínez, Manuel Fontán y Diego Domínguez. La final femenina se disputará el domingo, antes de las pruebas de 5.000 metros, con Antía Jácome, Claudia Couto, Elena Gómez-Millán y Ana Cantero a bordo del C-4 español.

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El campeonato se cerrará con las pruebas de fondo de 5.000 metros, en las que competirán el sotobarquense Javier López (Club Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas) y Estefanía Fernández en K-1, mientras que Jaime Duro y Nerea Novo lo harán en C-1.