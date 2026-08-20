Laura y Kristy, líderes azules del Bádminton Oviedo para luchar por la quinta

La Copa Iberdrola, la gran competición nacional de clubes femeninos de bádminton, regresará a Oviedo (Corredoria Arena) los días doce y trece de septiembre de este año Lo hará con un significado especial: el Bádminton Oviedo, anfitrión y vigente campeón, buscará su quinto título. En ese contexto surgen dos figuras que representan la esencia del proyecto, Laura Álvarez , ovetense de 21 años y capitana, y Kristina Sotomayor, ucraniana de 34 años, jugadora y ahora nueva entrenadora.

Las suyas son dos trayectorias nacidas dentro del propio club, moldeadas en su cantera y que simbolizan la importancia de construir referentes desde casa. Laura comenzó en categorías sub-11 y sub-13 siguiendo los pasos de su hermano, que ya entrenaba en el Bádminton Oviedo. Desde ahí, su evolución fue la de una jugadora formada en casa, cantera, tecnificación, ligas nacionales y, finalmente, el primer equipo. Un recorrido que explica por qué en 2026 vuelve a ejercer como capitana.

Ha participado en numerosas ediciones de la Copa Iberdrola, y su figura se ha convertido en un punto de referencia para las generaciones que vienen detrás. Hoy combina su rol como jugadora con el trabajo técnico con deportistas jóvenes del club. Ella misma reconoce que llega a esta edición "con muchísimas ganas y con mucha ilusión de que sea en casa". Su vínculo con el club se remonta a los primeros días con la raqueta. "Es un deporte que me enganchó desde el primer día. Tengo muy buen recuerdo desde bien pequeña, del equipo que formamos, de entrenar todos juntos", recuerda.

Este año vuelve a asumir la capitanía, un rol que siente como propio: "Para mí es un orgullo tener el rol de capitana en el equipo de mi vida". Y tiene claro qué busca transmitir a las más jóvenes. "Que tengan ilusión, que luchen, que disfruten mucho, que se lo pasen bien y que busquen ganar aunque piensen que este equipo por nombres es mejor que nosotras", afirma.

El caso de Kristina Sotomayor, Kristy, guarda muchos paralelismos. Llegó joven al Bádminton Oviedo y pronto se convirtió en una pieza clave del equipo de División de Honor. Entrenó en el Centro de Tecnificación, vivió la Copa Iberdrola desde dentro —llegó a ser MVP en varias ocasiones— y formó parte del equipo campeón en 2025. En 2026 afronta un rol distinto, será su primera Copa Iberdrola desde el banquillo como entrenadora del equipo. Lo hace sin cerrar su etapa como jugadora, algo que deja claro desde el principio. "No puedo llamarlo nueva etapa porque no quiero cerrar mi etapa como jugadora, pero obviamente me hace mucha ilusión ver la Copa desde la silla de entrenadora".

Kristi se prepara para vivir la competición desde otro ángulo junto a Diego Zapico. Pero también reconoce la parte más dura. "Lo más difícil de vivir la Copa desde fuera es ver lo que va a pasar sabiendo que me gustaría poder hacer algo desde dentro". Y tiene claro qué quiere transmitirle a las jugadoras. "Que las niñas de once o doce años que están en la grada tengan como objetivo estar allí algún día".

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Laura y Kristy representan dos formas de liderazgo complementarias. Ambas comparten algo esencial, crecieron en el Bádminton Oviedo, se formaron en su estructura y hoy son referentes para las generaciones que vienen detrás. La Copa Iberdrola 2026 será, para ellas, una nueva página en una historia que empezó hace años dentro del mismo pabellón. n