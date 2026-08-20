Mathias Flesche se suma al Alimerka Oviedo Baloncesto: apuesta de futuro y caras nuevas en el inicio de la pretemporada

El Alimerka Oviedo Baloncesto inicia este jueves la pretemporada en la cancha. Tras varios días de pruebas físicas y exámenes médicos a los jugadores, el cuadro azul saltará por primera vez al Palacio de los Deportes para iniciar un nuevo proyecto que dé continuidad al play-off de ascenso a la ACB de la pasada campaña. Lo hará sumando alguna cara nueva más pensando en el futuro. El club anunció este miércoles el fichaje de Mathias Flesche (2008, 2,04 m, Oslo, Noruega), que se incorpora a la estructura del Alimerka OCB para completar los entrenamientos de la primera plantilla y competir como vinculado con el equipo de la A.D. Universidad de Oviedo de Tercera FEB.

Flesche es una apuesta de futuro. La temporada pasada, con apenas 17 años, jugó con Asker Aliens de la primera división noruega promediando 9,3 puntos y 5 rebotes en 18 minutos de juego. Además, el jugador, que puede ocupar las dos posiciones interiores, se ha destacado como uno de los jóvenes a seguir tras el Europeo sub-18 B disputado en Croacia en el que ha sido el segundo máximo reboteador con doce capturas.

El noruego no será la única promesa de la que tira Javi Rodríguez para la pretemporada. Marcos Bartolomé, Nicolás López-Álvarez Tirador y Pelayo Barrio completarán las primeras sesiones de entrenamiento del Alimerka OCB durante la pretemporada. Los tres jugadores forman parte del A. D. Universidad de Oviedo de Tercera FEB para el curso 26/27 y se suman a Mathias Flesche como jugadores de apoyo al grupo de Javi Rodríguez.

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Bartolomé y Tirador, ambos formados en la estructura del OCB, fueron dos piezas clave en la gran temporada de los universitarios la temporada pasada mientras que Barrio, formado en el Grupo Covadonga, regresa a Asturias esta campaña tras un periplo en Madrid de la mano de la Universidad de Oviedo. El equipo inicia así su andadura por decimocuarta vez consecutiva en Primera FEB. Javi Rodríguez vuelve a liderar desde el banquillo una plantilla marcada por la juventud, con una media de edad de 26 años confiando en dos valores que llevan trabajando tiempo con el primer equipo como son el canterano Jorge Arias y el pívot Djigui Diarra.