Las mejores promesas, en la Copa del Club de Tenis de Oviedo

La Copa Real Club de Tenis de Oviedo afronta su 91.ª edición convertida en una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo asturiano, un torneo que combina tradición, nivel internacional y acceso libre para todos los aficionados. La competición, integrada en el ITF World Tennis Tour, refuerza así su vocación de acercar el tenis profesional a la ciudadanía.

"La organización de un torneo así supone un esfuerzo importante para todos los miembros del club", destacó Covadonga Coto, presidenta del Club de Tenis de Oviedo, subrayando también que el campeonato es "una oportunidad estupenda para dar a conocer figuras de relieve internacional".

En el plano deportivo, la Copa contará con una dotación de 30.000 dólares y otorgará puntos para el ranking ATP, un aliciente clave para los jugadores en progresión dentro del circuito. La competición contará con una fase previa que se disputará entre este domingo y el próximo lunes. El lunes también arrancará la primera ronda, siendo la gran final el sábado, 29 de agosto. El torneo reunirá a 32 jugadores en el cuadro individual y 16 parejas en dobles, con partidos al mejor de tres sets y super tie-break en caso de empate. Entre los inscritos en el cuadro principal figuran nombres como Carlos Sánchez Jover, Javier Barranco, Sergi Pérez Contri o Perdo Vives Marcos.

Noticias relacionadas

El director del torneo, Ángel Prieto, puso el foco en el ambiente que se espera durante la semana de competición y en el atractivo que supone para el público disfrutar del tenis sobre tierra batida, una superficie que permite seguir mejor los puntos y apreciar el esfuerzo de los jugadores. "Esperamos que la gente acuda, lo pase bien y disfrute del torneo", afirmó. A lo largo de los años, el torneo ha sido escenario del paso de grandes figuras del tenis español, desde Andrés Gimeno y Manuel Orantes hasta Sergio Bruguera, Álex Corretja o Carlos Moyá, nombres que han contribuido a consolidar el prestigio de una competición que forma parte de la identidad del club. Covadonga Coto y Ángel Prieto estuvieron acompañados en la presentación de Conchita Méndez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Paula Fernández de León, directora general de Centros y Red del Principado y Fernando Castaño, presidente de la Federación de Tenis de Asturias.