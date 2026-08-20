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Victorias de Titánico, Siero y Praviano en la Copa Federación

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N. L.

Oviedo

Titánico, Siero y Praviano se llevaron la victoria en los partidos disputados en lajornada de ayer correspondientes a la fase regional de Copa Federación. Luis Nuño dio el triunfo al Praviano, líder del grupo 1 con cuatro puntos, durante el choque disputado ante L’Entregu en Santa Catalina. El tanto llegó mediada la primera parte. El Mosconia, por su parte, venció 0-2 en su visita al Colunga. Comparte así liderato con el Marino de Luanco, igualados a tres puntos, en el grupo 2. Los tantos fueron obra de Samuel Chijindum y Romaric. En el grupo tres, el Siero se impuso al San Martín por 3-1 y se sitúa como líder en solitario con 4 puntos. El que terminó sin goles fue el encuentro entre Llanes y Ceares, disputado en San José. Este resultado mantiene al Lealtad como líder del grupo 4, con tres puntos, por el único punto que suman Llanes y el propio Ceares.

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