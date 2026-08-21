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María Paraja, oro en el Mundial universitario de piragüismo

La asturiana se impone en el K-2 500 metros y suma una plata en el K-4 500 junto a la canguesa Carla Corral de Coro en Hungría

María Paraja, entre dos compañeros, antes del Mundial universitario. | C. F. L.

María Paraja, entre dos compañeros, antes del Mundial universitario. | C. F. L.

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Oviedo

La gijonesa María Paraja Fernández (Club Fluvial de Lugo) y la gallega Irene Lata Cagiao (Club Ria de Betanzos), conquistaron ayer el oro en el Campeonato del Mundo Universitario de sprint de piragüismo, en la modalidad de K-2 y sobre la distancia de 500 metros, regata dilucidada en aguas húngaras de Szeged.

Asimismo, Paraja e Irene, junto a la también gallega Uxia Rodriguez Huertas (Kayak Tudense) y la canguesa Carla Corral de Coro (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura), cosecharon la presea de plata en K-4 500. Las españolas completaron el recorrido en 1.43.11, siendo la medalla de oro para Polonia (1.41.28), y el metal de bronce para la reprsesentación de la República Checa (1.44.34).

Por otra parte, el asturiano Diego Estébanez Santiago (Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero) formando pareja con la valenciana María Martinez Koshytska (Scooter Club Algemesí), obtuvieron el metal de plata en la prueba de K-1 5.000 metros relevos mixto.

Otra medalla de plata, en este caso en K-2 500 metros mixto, la obtuvieron el también asturiano Guillermo Álvarez Sánchez-Cima (de Los Gorilas de Candás) y la guipuzcoana Nerea García Zabalegui (de Los Delfines de Ceuta).

Miriam Vega, en Taranto

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