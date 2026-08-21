Relevo al frente del Comité Asturiano de Árbitros de Balonmano: Chus Álvarez asume el cargo

Chus Álvarez asumirá la presidencia del Comité Territorial de Árbitros de la Federación del Balonmano del Principado de Asturias. El gijonés, de 35 años, sucede en el cargo a Alberto Piedra, que dejó el cargo por motivos personales. La decisión se hizo oficial tras una reunión con carácter extraordinario que celebró la junta directiva que preside Juan Arribas.

Hace tan solo un par de meses, Álvarez había colgado el silbato en uno de los momentos más importantes de su carrera. El gijonés había alcanzado la categoría IHF, con la que llegó a arbitrar partidos internacionales, pero la dificultad para compaginar su trabajo como policía con su gran pasión le obligó a tener que tomar la decisión de abandonar la profesión.

Chus cuenta con una gran trayectoria en el estamento arbitral. Comenzó muy joven, allá por 2005 en competiciones autonómicas, y estuvo durante 16 años dirigiendo encuentros en categoría nacional (10 temporadas incluidas en la Liga Asobal). Desde 2023 ostentaba la categoría IHF.

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Ahora se pondrá al frente de un Comité que hace días celebró el ascenso de Fran Fernández y Dani Álvarez a la División de Honor Plata, así como de Carlos y Rodrigo Ordóñez a Primera División.