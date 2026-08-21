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El Sidra Menéndez La Calzada de voleibol inicia la pretemporada

El equipo femenino de voleibol inicia su preparación para la Primera Nacional con un nuevo técnico y la mira puesta en la experiencia para dar un salto de calidad

El Sidra Menéndez La Calzada inicia la pretemporada |

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El Sidra Menéndez La Calzada, que esta campaña vivirá su regreso a la Primera Nacional femenina de voleibol dentro del grupo A, inició ayer la pretemporada. Lo hizo con la incorporación de David Sánchez Mordos como entrenador y a la espera de sumar alguna incorporación con experiencia para dar un salto de calidad a una plantilla con la cantera como protagonista.

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