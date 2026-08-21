El Sidra Menéndez La Calzada de voleibol inicia la pretemporada
El equipo femenino de voleibol inicia su preparación para la Primera Nacional con un nuevo técnico y la mira puesta en la experiencia para dar un salto de calidad
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Sidra Menéndez La Calzada, que esta campaña vivirá su regreso a la Primera Nacional femenina de voleibol dentro del grupo A, inició ayer la pretemporada. Lo hizo con la incorporación de David Sánchez Mordos como entrenador y a la espera de sumar alguna incorporación con experiencia para dar un salto de calidad a una plantilla con la cantera como protagonista.
Suscríbete para seguir leyendo
- El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca
- Nayib Bukele irrumpe en las vallas publicitarias de Oviedo: 'Soy su fan total y me sé sus discursos de memoria; es el mejor presidente del mundo
- Fallece un hombre al sufrir un infarto en plena calle en Gijón
- Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: 'Tenía mucha sensibilidad; dejó huella
- Las Terrazas del Pery mantiene su uso hostelero en Gijón: cambio de nombre y reapertura tras una reforma exprés
- Cristina Pedroche recorre cientos de kilómetros para volver a comer en un restaurante asturiano perdido en el monte: 'Tienen el mejor arroz con pitu
- Paula Echevarría va con Miguel Torres y amigos al merendero de moda de Asturias: con alquiler de parrillas y paelleras para hacer la comida allí mismo
- Localizan un cuerpo sin vida de un hombre cerca del parque de Invierno de Oviedo