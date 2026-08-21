El Tartiere agota las entradas para la Roja

Por segundo día consecutivo, la página web de la Federación Española de Fútbol (RFEF) se volvió a ver colapsada por momentos. En el día fijado para la venta de entradas al público general para el choque entre España y República Checa que se disputará en el Carlos Tartiere, la cola que se llegó a formar superó con creces las 30.000 personas durante los primeros minutos. Las entradas volaron, y tras el paso de unas horas se agotaron en todas los sectores del estadio del Oviedo, incluidas las zonas VIP. Todo el papel está vendido para el partido de España en la capital de Principado del sábado 3 de octubre (20.45 horas) ante República Checa.

Los aficionados que trataron de adquirir localidades (en el día de ayer un máximo de seis por persona) tuvieron que hacer frente a una larga cola, en algunos casos superior a la hora de duración. Una situación muy similar a la que se vivió el pasado martes, durante el primer día de venta, exclusivo para los abonados del Oviedo y titulares del carnet oviedista. Tras los primeros minutos de venta se congregaron más de 7.000 aficionados en busca de una entrada. Muchos de ellos, tras no poder hacerse con ella, volvieron a intentarlo en el día de ayer.

Las entradas oscilaban entre los 25 euros, las más baratas, en la zona de los dos fondos, y llegaban hasta los 80 en los mejores sectores del Tartiere. La RFEF informó de que, una vez adquiridas, las entradas serán digitales y podrán consultarse a través de la aplicación RFEF Tickets, aunque, por motivos de seguridad, se recibirán en las 48 horas previas al partido.

500 entradas, en Gijón

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La Federación de Peñas Sportinguistas dispone de 500 entradas, a un precio único de 30 euros, que han puesto ya a disposición de todos sus afiliados. El encuentro entre España y la República Checa se disputará el sábado 3 de octubre (20:45 horas) y el Carlos Tartiere presentará un lleno total para apoyar a la selección, en su segundo partido en suelo español tras alzarse con la Copa del Mundo hace ya más de un mes ante Argentina. Antes de este enfrentamiento, el combinado de Luis de la Fuente se medirá a Inglaterra en Wembley (26 de septiembre) y ante Croacia en el Ramón Sánchez Pizjuán (29 de septiembre).